Ce « mini » téléphone de Google avec un matériel haut de gamme tombe à 319 euros

C’est l’un des téléphones les plus vendus pendant les périodes de promotion telles que le Prime Day ou le Black Friday.

Ce Google Pixel 6a est rempli de grandes intentions et répond largement aux attentes.

Si vous recherchez un téléphone portable compact, très puissant, avec un très bon appareil photo et qui se met à jour avec les dernières nouveautés d’Android avant tout le monde, je vous recommande ce Google Pixel 6a. De plus, il vient de baisser à 319 euros sur AliExpress dans sa version japonaise, identique à la version française. Vous pouvez également le consulter sur Amazon, mais son prix est de 349 euros.

Nous avons ici l’un des premiers téléphones portables à toucher Android 14 du bout des doigts, le meilleur appareil photo dans la plage de prix de 250 à 350 euros et avec un design léger, mince et compact qui plaira à de nombreuses personnes. Son processeur efficace, un bon écran fluide et un appareil photo exceptionnel en font votre prochain smartphone.

Achetez le Pixel 6a dès maintenant pour 319 euros seulement

Malgré la disponibilité du nouveau Pixel 7a et notre analyse, nous pensons toujours que pour ce prix proche de 300 euros, il n’y a pas de téléphone plus recommandé. Le petit téléphone de Google est destiné à un public qui aime que les choses fonctionnent toujours bien, qui ne souffre pas de ralentissements et qui fait également de bonnes photos.

Le Google Pixel 6a est alimenté par le processeur Google Tensor de première génération, un processeur fabriqué par Samsung et modifié par les Américains pour l’adapter à leurs appareils. C’est un CPU 5 nm qui fonctionne à 2,8 GHz, et qui est associé au GPU ARM Mali-G78, à 6 Go de RAM LPDDR5 et à 128 Go de stockage UFS 3.1. Il obtient ainsi plus de 700 000 points sur Antutu, avec des performances exceptionnelles.

Parlons-en de sa compacité, car c’est le cas. Il mesure 8,7 mm d’épaisseur, pèse 178 grammes et est résistant à l’eau et à la poussière avec une certification IP67. Il possède un écran OLED de 6,1 pouces Full HD+, avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, une protection Gorilla Glass 3 et un verre courbé 2.5D sur les bords. Il a une apparence fantastique.

Un de ses points forts est la photographie. Il dispose de 2 capteurs à l’arrière, un Sony IMX363 de 12 MP f/1.7 avec stabilisateur optique et un grand-angle Sony IMX386 de 12 MP avec 114° d’ouverture. Nous pourrons enregistrer des vidéos en 4K à 60 ips avec de nombreux détails et prendre des photos très bien réalisées grâce à l’IA de Google, vous serez surpris. Il a obtenu 122 points dans le test de DxOMark, un score bien supérieur à celui d’autres appareils de même prix.

Malgré sa compacité, il intègre une batterie de 4410 mAh avec charge rapide de 18 W. Il ne dispose pas de charge sans fil, mais son autonomie peut facilement durer une journée et demie. En ce qui concerne la connectivité, nous avons le meilleur de la gamme haute : 5G, NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.2, double SIM et GPS.

➡️ Voir l’offre Google Pixel 6a

Si vous aviez un budget d’environ 300 euros pour votre nouveau téléphone portable, je vous conseillerais de profiter de cette offre. Sinon, vous pouvez regarder le Xiaomi 13 Lite ou le POCO F5 si vous souhaitez augmenter un peu le prix et la puissance brute.

Cet article suggère de manière objectif et indépendant des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette publication, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez le canal des bonnes affaires d’Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

