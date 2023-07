Cette version mythique d’Android ne sera plus compatible avec les Services Google Play

Android 4.4 KitKat est sur le point de fêter ses 10 ans et Google a décidé de cesser de prendre en charge les services Google Play.

L’ancien logo d’Android, le système d’exploitation mobile le plus utilisé au monde

Il est presque passé dix ans depuis que Google a lancé Android 4.4 KitKat, la première version de son système d’exploitation dont le nom était le fruit d’une collaboration avec une célèbre marque de bonbons. Près d’une décennie plus tard, la société a annoncé sur son blog officiel que cette version est sur le point de ne plus être prise en charge par les services Google Play.

Bien que les appareils qui exécutent encore Android 4.4 n’aient pas reçu de mises à jour du système et de sécurité depuis un certain temps, ils recevaient encore de nouvelles versions des services Google Play, destinées à résoudre des erreurs ou des problèmes de sécurité, ainsi qu’à ajouter de nouvelles fonctionnalités.

Android 4.4 KitKat ne sera plus pris en charge par Google Play Store

Comme Google l’a expliqué dans l’article, depuis le lancement de KitKat il y a près de 4 ans, de « nombreuses améliorations innovantes et fonctionnalités ont été introduites dans Android, qui ne sont pas disponibles dans KitKat ». C’est pourquoi, et compte tenu du fait qu’en juillet 2023, moins de 1% des appareils Android dans le monde entier exécutent cette version, il a été décidé de mettre fin à la prise en charge des services Google Play, de sorte que les nouvelles versions de l’ensemble des services ne seront plus disponibles sur les appareils avec Android 4.4.

La dernière version des services Google Play compatible avec Android 4.4 KitKat sera la 23.30.99. Une fois les appareils mis à jour vers cette version, les appareils dont le système est basé sur les niveaux API 19 et 20 ne seront plus éligibles pour recevoir des mises à jour des services.

Il s’est écoulé deux ans depuis que Google a effectué un mouvement similaire. C’était en 2021 lorsque l’entreprise a décidé de cesser de prendre en charge les services Google Play pour Android 4.1, Android 4.2 et Android 4.3 Jelly Bean. La prochaine version du système d’exploitation à perdre la prise en charge devrait donc être Android 5.0 Lollipop, peut-être dans deux ans.

