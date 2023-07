TikTok présente les publications textuelles

Les publications textuelles TikTok sont maintenant présentées par la plus grande plateforme de médias sociaux au monde. La situation récente sur Twitter, principalement déclenchée par l’activité récente d’Elon Musk, a donné naissance à de nombreuses nouvelles plateformes de médias sociaux. Cela a également incité les plateformes existantes à agir de leur côté.

Beaucoup d’entre elles profitent maintenant de la situation en introduisant de nouvelles fonctionnalités sur leurs plateformes. La fonctionnalité est une forme de publications de « microblogging » textuel, tout comme sur Twitter. Après qu’Instagram a lancé Threads, considéré à bien des égards comme un clone de Twitter, TikTok a également vu une opportunité d’acquérir de nouveaux utilisateurs. Le plus grand réseau social au monde vient d’ajouter des publications de texte à sa plateforme principale, et a lancé cette fonctionnalité, a annoncé l’entreprise.

Que proposent les publications textuelles TikTok ?

La fonctionnalité des publications textuelles sur TikTok vous permet d’ajouter une image d’arrière-plan, de formater et d’éditer du texte, d’ajouter un son d’arrière-plan, et même des stickers. Chaque publication peut contenir jusqu’à 1000 caractères. Les autres utilisateurs peuvent commenter ou réagir à la publication, comme c’est le cas avec d’autres contenus, c’est-à-dire des vidéos et des images.

Actuellement, nous avons une pléthore de nouvelles plateformes qui veulent être le nouveau Twitter. Avec Threads, il y a aussi Bluesky, Mastodon et bien d’autres. Les publications textuelles TikTok vont maintenant ajouter de l’huile sur le feu, mais nous ne savons pas dans quelle mesure elles seront adoptées.

Il est important de souligner que Threads a récemment perdu de son élan après avoir atteint 100 millions d’utilisateurs en une semaine. Avec l’afflux initial de réfugiés de Twitter, le nombre de nouvelles inscriptions a diminué. Une raison possible pourrait être le manque d’une chronologie des publications, car les publications sont organisées de manière algorithmique. Tout ce que vous pouvez avoir, c’est la vue algorithmique. Il n’est pas encore clair si les publications textuelles TikTok offrent une telle fonctionnalité.

Honnêtement, le PDG de Thread, Rousseau Kazi, a commenté la semaine dernière qu’une vue chronologique est en cours de développement. Nous devons encore voir comment elle sera utilisable dans la vraie vie, cependant.

Les publications textuelles TikTok seront-elles adoptées par les utilisateurs et finiront-elles par constituer une concurrence pour Twitter et Threads ? Seul l’avenir nous le dira.

