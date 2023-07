Le monopole de l’App Store se fait ressentir : Apple est confrontée à payer 1 000 millions de dollars.

Un groupe de plus de 1 500 développeurs au Royaume-Unis a poursuivi l’entreprise de Cupertino pour pratiques monopolistiques, réclamant ce qu’ils considèrent comme des « commissions abusives » pour héberger leurs applications.

Logo d’Apple dans un Apple Store.

Selon qui interprète la loi, l’App Store est un monopole ou non. Aux tribunaux américains, dans l’un des épisodes les plus récents des guerres juridiques de la marque à la pomme, il a été jugé que ce n’en était pas un, après qu’Apple ait remporté le procès d’Epic Games concernant la suppression de Fortnite de sa boutique d’applications.

Ce n’est pas la seule décision favorable qu’Apple a obtenue concernant le monopole de l’App Store, mais il semble que bien que certains tribunaux estiment que la boutique d’applications des Cupertino n’a pas de pouvoir monopolistique, le Royaume-Unis est là pour faire entendre une autre version. Les Britanniques, qui avaient déjà exprimé leurs objections à l’accord entre Microsoft et Activision, ont accepté une demande de près d’un milliard de dollars pour considérer leurs commissions comme abusives.

Les défendeurs soutiennent que l’App Store est bien un monopole, et il semble que les tribunaux vont l’examiner avant de rendre un jugement.

Une action collective contre Apple

Les affaires d’Apple sont multinationales. Ce n’est pas une nouveauté. La seule App Store rapporte près de 20 milliards de dollars aux Cupertino chaque trimestre. Pour héberger les différentes applications, l’entreprise perçoit des commissions qui vont de 15 à 30 % sur les achats intégrés de chaque application. Ces commissions ont déjà été critiquées par les développeurs.

La réponse d’Apple, selon l’agence Reuters, est que 85 % des applications présentes dans sa boutique ne paient aucune commission et que cela aide les développeurs européens à accéder à des marchés et à des clients dans 175 pays dans le monde. Cependant, cela n’est pas suffisant pour Sean Ennis, professeur au Centre de politique de la concurrence de l’université de l’Est-Anglie et ancien économiste à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui a intenté une action collective au nom de 1 566 développeurs qui estiment qu’Apple leur doit de l’argent :

Les frais qu’Apple facture aux développeurs sont excessifs et ne sont possibles que grâce à son monopole sur la distribution d’applications sur les iPhone et les iPad. Ces frais sont injustes en eux-mêmes et sont abusifs et léonins. Ils nuisent aux développeurs d’applications ainsi qu’aux utilisateurs.

Nous verrons comment tout cela se termine, mais il est très probable qu’un accord soit trouvé en dehors des tribunaux. Il serait étrange que nous entendions parler d’une résolution publique de cette affaire ; cela ne semble pas être un problème d’une ampleur similaire à celui d’Epic Games, pour donner un exemple récent.

