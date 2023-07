La nouvelle application du PDG d’OpenAI vous offre de l’argent juste en vous inscrivant

La nouvelle initiative de Sam Altman veut donner une identité numérique à chaque être humain et que chacun reçoive de l’argent simplement pour l’être.

Captures d’écran de l’application Worldcoin, la nouvelle initiative du PDG d’OpenAI

Sam Altman, actuel PDG d’OpenAI, a une nouvelle mission. Après avoir contribué à étendre l’utilisation de l’intelligence artificielle pratiquement partout dans le monde grâce au modèle de langage GPT et plus spécifiquement à ChatGPT, il aspire maintenant à réaliser un rêve encore plus ambitieux : établir un revenu de base universel pour chaque être humain habitant la planète Terre.

Pour y parvenir, Altman a lancé Worldcoin, une initiative qui vise à créer un nouveau réseau financier et d’identité qui soit « propriété de tous ». Son application est déjà disponible en téléchargement sur les principales plateformes mobiles et a déjà fait ses débuts de la meilleure façon possible pour attirer le plus grand nombre de personnes : en offrant de l’argent.

Qu’est-ce que Worldcoin ?

Comme l’explique Altman lui-même sur le site web officiel du projet, Worldcoin est une initiative qui, si elle réussit, pourrait considérablement accroître les opportunités économiques, tout en fournissant une solution fiable pour distinguer les humains des IA sur Internet et préserver la vie privée.

Ainsi, son objectif est de mettre en place un revenu de base universel financé par le travail des systèmes d’intelligence artificielle. Les personnes enregistrées sur Worldcoin recevront de l’argent en échange de la numérisation de leur iris à travers l’un des « Orbes » de Worldcoin distribués dans le monde entier, dans le but de garantir leur « humanité ».

« Worldcoin consiste en une identité numérique préservant la vie privée (World ID) et, lorsque la loi le permet, une monnaie numérique (WLD) reçue simplement pour être humain. »

Selon ses promoteurs, Sam Altman et Alex Blania, Worldcoin est un protocole open source soutenu par une communauté mondiale de développeurs, de particuliers, d’économistes et de technologues engagés dans l’élargissement de la participation et de l’accès à l’économie mondiale.

A ce jour, le projet compte déjà plus de 2 millions d’utilisateurs enregistrés.

Voici comment obtenir de l’argent simplement en vous inscrivant sur l’application

L’objectif de Sam Altman est que 2 milliards d’êtres humains s’inscrivent sur Worldcoin. Tous ceux qui le feront et qui passeront par le processus de vérification recevront régulièrement des jetons Worldcoin. Ces jetons sont stockés dans l’application World App, un portefeuille de cryptomonnaies compatible avec Worldcoin.

Simplement en s’inscrivant, World App émet déjà les premiers jetons aux utilisateurs. À partir de là, la plateforme distribuera des cryptomonnaies chaque semaine à ceux qui ont été vérifiés.

Pour échanger les jetons stockés dans le portefeuille, cependant, il sera nécessaire de se faire vérifier en scannant son iris à l’aide de l’un des orbes de Worldcoin. Les emplacements des orbes disponibles peuvent être consultés sur le site web officiel de Worldcoin.org.

