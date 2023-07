Mauvaises nouvelles : ces six téléphones Xiaomi viennent d’être ajoutés à la liste de fin de support officiel de la marque

Tout ne peut pas être de bonnes nouvelles dans le monde des terminaux Xiaomi. Bien que beaucoup d’entre eux soient encore mis à jour aujourd’hui, comme c’est le cas du Redmi 10C, de nombreux autres continuent d’être ajoutés à la populaire liste EOS pour confirmer que la marque ne donnera plus de support officiel en termes de mises à jour à partir de maintenant.

En réalité, Xiaomi a mis à jour cette liste hier même, en ajoutant jusqu’à six nouveaux smartphones qui ne recevront plus de mises à jour système à partir de maintenant, et nous vous annonçons déjà que certains d’entre eux sont des modèles assez populaires que certains d’entre vous utilisent encore au quotidien.

Tous ces Xiaomi ne pourront plus être mis à jour à partir de maintenant

Comme vous vous en souviendrez, la dernière mise à jour de cette liste a eu lieu le 27 juin 2023, date à laquelle quelques modèles assez connus y ont été ajoutés, tels que le POCO F2 Pro, le Redmi 9 ou le Redmi Note 9. Malheureusement, ils ont tous été présentés il y a déjà un certain temps, alors cette action peut être considérée comme normale pour n’importe quelle marque.

Cette fin de support indique que nous ne pourrons plus jamais mettre nos appareils à jour de manière officielle, ce qui expose davantage la sécurité de nos données car nous ne recevrons pas non plus les célèbres correctifs de sécurité Android, il est donc peut-être temps de penser à renouveler notre équipement.

Cela dit, nous vous laissons ci-dessous la liste des six nouveaux téléphones Xiaomi qui ont été récemment ajoutés, parmi lesquels nous trouvons:

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Ultra

Redmi Note 9 Pro

Redmi 9C

Redmi Note 10 5G

Plus d’informations | Centre de sécurité Xiaomi

