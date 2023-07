La police empêche Twitter de changer l’ancien logo de ses bureaux

Quelques heures après avoir effectué le changement de nom et de marque de Twitter, Elon Musk a ordonné le changement du logo situé dans les bureaux centraux de l’entreprise, situés dans la ville de San Francisco. Plusieurs employés ont commencé à retirer l’ancien (et mythique) logo de l’entreprise de la façade du bâtiment… jusqu’à ce que la police arrive et décide d’arrêter le processus.

Le photographe Justin Sullivan a immortalisé le moment où la police a empêché les employés de continuer à retirer l’ancien logo de Twitter des bureaux centraux de l’entreprise. Sur les images, on peut voir comment le processus a été arrêté peu après son commencement. Actuellement, on peut lire « er » à la place de « X » sur les bureaux, mais l’oiseau mythique de couleur bleue est toujours présent en haut de la façade.

Plusieurs médias locaux ont relayé le moment où l’ancien logo de Twitter était en cours de retrait, vers 12h45 à San Francisco. Environ cinq minutes plus tard, la police de San Francisco est arrivée sur les lieux pour arrêter le processus. Selon l’un des agents de police, Twitter avait un ordre de travail pour procéder au retrait de l’enseigne, mais l’entreprise ne l’a pas communiqué au personnel de sécurité ni au propriétaire du bâtiment. C’est pourquoi, à cause de la confusion, il a été décidé d’appeler la police.

Welp, @twitter name so coming off the building right now but @elonmusk didn’t get permit for the equipment on the street so @SFPD is shutting it down. pic.twitter.com/CFpggWwhhf

— Wayne Sutton (@waynesutton) Juillet 24, 2023