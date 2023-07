Offre monumentale : ce Xiaomi ‘Pro’ avec 256 Go vient de baisser son prix au minimum.

Le smartphone de milieu de gamme du fabricant chinois a toutes les chances de devenir le plus vendu de l’année.

Ce Redmi Note de dernière génération avec 5G a une caméra arrière spectaculaire et un design très mince.

Chaque année, Xiaomi lance un nouveau terminal de la famille Redmi Note avec toutes ses variantes. 2023 ne fait pas exception, où Xiaomi vend plus que les autres dans la gamme moyenne d’Android, comme prévu. Et nous nous sommes réveillés aujourd’hui avec une grande baisse de prix sur le best-seller de Xiaomi pour cette année.

Il s’agit du Redmi Note 12 Pro 5G, un téléphone très « Pro » à tous égards qui a fait chuter le prix de sa version haut de gamme, avec 256 Go de mémoire, à 273 euros sur Amazon. Mais ce n’est pas tout, car vous pouvez également obtenir cette même version pour 289 euros sur AliExpress pour une durée limitée. Le meilleur de tout est de voir son prix sur le site Web de Xiaomi, 369,99 euros en offre.

Achetez le meilleur téléphone de milieu de gamme en 2023 pour 273 euros

Les seules différences notables de ce modèle par communiqué au Redmi Note 12 Pro+ 5G sont la caméra et les matériaux de construction, d’où la grande différence de prix. Si vous avez l’occasion et que vous voulez un Redmi Note de dernière génération, je vous recommande d’opter pour le modèle haut de gamme de la marque.

En d’autres termes, nous avons un smartphone de milieu de gamme avec un design magnifique en plastique et seulement 7,9 mm d’épaisseur. Le tenir en main est un plaisir, car il se sent froid et ses bords arrondis sont appréciés. L’écran occupe 86% de la façade et le lecteur d’empreintes digitales se trouve sur le bouton d’alimentation du téléphone.

L’écran Amoled de 6,67″ a une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, une compatibilité avec HDR10+ et Dolby Vision, il est protégé par Gorilla Glass 5 et ses bords sont incurvés pour une sensation plus premium au toucher. Ses haut-parleurs sont compatibles avec le Dolby Atmos et sonnent vraiment bien.

Le Redmi Note 12 Pro 5G intègre un matériel assez solide qui parvient à atteindre près de 540 000 points dans le test de performance d’Antutu. Avec un processeur Dimensity 1080 de MediaTek gravé en 6 nm, 8 Go de RAM LPDDR4X, des graphismes grâce à l’ARM Mali-G68 MC4 et 256 Go de stockage interne, vous n’aurez aucun problème de performances.

Une des meilleures caractéristiques de ce téléphone est sa caméra arrière. Elle est composée d’un capteur principal Sony IMX766 de 50 MP f/1.88 avec stabilisateur optique d’image, d’un objectif grand angle de 8 MP et d’un objectif macro. Nous pourrons enregistrer des vidéos en 4K à 60 ips, prendre des captures de qualité avec HDR et enregistrer en ralenti à 960 ips.

Sa batterie, comme presque toutes celles des Redmi et Redmi Note, a une longue durée de vie. Elle a une capacité de 5000 mAh et une charge rapide jusqu’à 67 W. Et en termes de connectivité, elle dispose de la compatibilité réseaux 5G, NFC, prise casque, Bluetooth 5.2, WiFi 6, infrarouge, GPS et Double SIM.

