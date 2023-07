Sony WF-1000XM5 Annoncés – Découvrez la nouvelle bête ANC

Après des mois d’attente, Sony a enfin levé le voile sur les Sony WF-1000XM5. Selon la société, les nouveaux écouteurs sans fil représentent « la plus grande avancée de Sony en matière de réduction de bruit. » En d’autres termes, Sony a donné une grande priorité à la RBA (Réduction de Bruit Active) pour ces nouveaux écouteurs haut de gamme.

Et cela se voit ! Les Sony WF-1000XM5 sont équipés de microphones à double retour, ce qui représente une importante amélioration par communiqué à leur prédécesseur. De plus, vous trouverez un nouveau processeur intégré, qui affine la sortie audio et les capacités de réduction de bruit des tout nouveaux écouteurs Bluetooth.

Principales caractéristiques des Sony WF-1000XM5

Les microphones à double retour des Sony WF-1000XM5 améliorent les performances de réduction de bruit des sons de basse fréquence. Grâce à cela, vous bénéficiez d’une meilleure isolation dans une large gamme d’environnements. Le processeur intégré V2 élève le niveau. Selon Sony, il « débloque le potentiel du processeur de réduction de bruit HD QN2e ».

Ces microcircuitries des Sony WF-1000XM5 contrôleront les microphones des deux écouteurs. Et grâce à leur efficacité, vous bénéficiez d’une « qualité de réduction de bruit sans précédent ». Vous bénéficiez également de « conseils intra-auriculaires d’isolation phonique améliorée. » Ils sont spécialement réglés pour réduire le bruit dans la plage de hautes fréquences.

Cela dit, la réduction de bruit n’est pas la seule amélioration apportée par les nouveaux écouteurs. Par ailleurs, les nouveaux écouteurs prennent en charge l’audio sans fil haute résolution via le codec LDAC. Sony a également intégré DSEE Extreme pour améliorer la musique compressée en temps réel.

Sony promet la meilleure qualité d’appel grâce à l' »algorithme de réduction du bruit basé sur l’IA ». De plus, les Sony WF-1000XM5 sont 20% plus légers et 25% plus petits que les WF-1000XM4. Ce changement de design améliore le confort.

Les nouveaux écouteurs disposent de la fonction Speak-to-chat et du contrôle sonore adaptatif. Ces fonctionnalités pratiques améliorent l’expérience des Sony WF-1000XM5. De plus, vous bénéficiez jusqu’à 8 heures d’autonomie de la batterie des écouteurs. Et comme il dispose d’une fonction de charge rapide, les niveaux de batterie faible ne seront pas quelque chose dont vous devriez vous soucier.

Cela dit, vous ne pouvez pas choisir l’une des paires de Sony WF-1000XM5 pour le moment. Il sera mis en vente en août, au prix de 299 $, 319 € ou 259 £.

