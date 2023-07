Après les vidéos et les photos, TikTok permet désormais aux utilisateurs de partager des textes avec les autres

TikTok est devenu connu en tant que réseau social axé sur les courtes vidéos. Cependant, la plateforme a élargi ses fonctionnalités au fil des années en ajoutant le support des photos et des Stories. Mais cette fois-ci, le dernier mouvement de TikTok était complètement inattendu. La plateforme a annoncé lundi que les utilisateurs peuvent désormais partager du texte, ce qui diverge de l’objectif principal du réseau social.

TikTok investit désormais dans le contenu textuel

TikTok explique dans un article de blog qu’il ajoute maintenant des outils permettant aux utilisateurs de créer des publications basées sur du texte afin de permettre aux créateurs de « partager leurs idées et d’exprimer leur créativité ». La plateforme explique que les utilisateurs utilisent déjà du texte sur TikTok dans la section des commentaires, les légendes et même sous forme de vidéo.

« Le texte est la dernière ajoutée aux options de création de contenu, permettant aux créateurs de partager leurs histoires, poèmes, recettes et autres contenus écrits sur TikTok », explique l’entreprise. « Les publications de texte offrent une expérience de publication simple qui facilite plus que jamais le partage de contenu textuel. »

Actuellement, lorsque vous appuyez pour créer un nouveau TikTok, vous trouverez trois options : Photo, Vidéo et Texte. En sélectionnant le texte, vous verrez des options spécifiques pour taper et formater votre contenu. Plusieurs polices sont disponibles et les utilisateurs peuvent également changer la couleur et l’alignement du texte. « Ces fonctionnalités font en sorte que vos publications de texte soient aussi dynamiques et interactives que tout autre message vidéo ou photo. »

Les TikToks avec du texte peuvent également être combinés avec des stickers, des hashtags, des couleurs de fond, des effets sonores et des chansons. Les publications de texte apparaîtront dans le flux de la même manière que les photos et les vidéos, occupant tout l’écran.

Alors que l’idée d’avoir du texte sur TikTok peut sembler étrange, il semble que l’entreprise ait essayé de surfer sur l’engouement des utilisateurs quittant Twitter (désormais appelé X) après les changements imposés par Elon Musk. Méta fait également la même chose avec le lancement de Threads, une nouvelle application de microblogging sous la marque Instagram.

Essayez-le maintenant

Seul le temps dira si les personnes aimeront l’idée d’avoir du texte sur TikTok. En attendant, si vous souhaitez essayer cette nouvelle fonctionnalité vous-même, assurez-vous de télécharger la dernière version de TikTok sur l’App Store.

