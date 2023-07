Cet ordinateur portable convertible et tactile de Microsoft est remisé de 570 euros sur Amazon.

Concrètement, nous parlons du Microsoft Surface Pro 9, qui est l’ordinateur portable en réduction sur Amazon.

Si vous êtes étudiant ou que votre travail nécessite l’utilisation d’ordinateurs, vous recherchez peut-être un nouvel ordinateur portable qui répond à certaines normes, vous avez de la chance, car sur Amazon, nous avons un ordinateur portable qui a une configuration très puissante et une grande flexibilité. Plus précisément, nous parlons d’un ultrabook en réduction sur Amazon.

Concrètement, nous parlons du Microsoft Surface Pro 9, qui propose maintenant l’une de ses configurations les plus puissantes à un prix réduit sur Amazon. Cet appareil est habituellement évalué à 2 189 euros, à la fois sur Amazon et sur le site officiel (si vous choisissez la même configuration, bien sûr), mais c’est dans le premier store mentionné que nous pouvons trouver sa réduction de 26%, ainsi qu’une évaluation de 4 étoiles pour cet ordinateur portable. De plus, il convient de mentionner que 50% de ces évaluations le qualifient de produit 5 étoiles.

Entrons dans le vif du sujet, après avoir déjà précisé que son prix habituel est de 2 189 euros et que sa réduction est de 26%, le Microsoft Surface Pro 9 est vendu à 1 619 euros sur Amazon. De cette façon, vous pouvez économiser 570 euros sur votre achat, ce qui est une grosse somme d’argent que vous pouvez économiser avec cet achat. Évidemment, le prix reste élevé, mais il s’agit d’un équipement plus que prêt pour les tâches exigeantes des étudiants et des travailleurs, par exemple. De plus, vous serez certainement heureux de savoir qu’il bénéficie de la livraison gratuite si vous êtes membre Amazon Prime.

D’autre part, voyons maintenant ses caractéristiques et avantages, comme son écran tactile PixelSense de 13 pouces avec une résolution de 2 880 x 1 920 pixels. De plus, il a une touche de rafraîchissement à 120 Hz, Dolby Vision IQ et un verre Gorilla Glass 5. Tout cela fait partie des caractéristiques de l’écran, nous pouvons donc maintenant parler de son processeur, qui est l’Intel Core i7-1255U (12e génération), ainsi que de sa carte graphique intégrée, qui est l’Intel Iris Xe.

Cet ordinateur portable convertible, en plus de ce que nous avons déjà dit, a plusieurs configurations qui peuvent également faire varier son prix à la hausse ou à la baisse. Dans ce cas, nous avons 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD. De plus, il convient également de souligner que sa batterie peut vous fournir jusqu’à 15,5 heures d’autonomie, du moins c’est ce que disent les responsables. En ce qui concerne ses caméras, il est à noter qu’il dispose d’une caméra arrière de 10 Mp capable d’enregistrer des vidéos en 4K, et une caméra frontale avec une résolution de 1080 p. Nous ne pouvons pas non plus oublier ses haut-parleurs, qui offrent 4 W de puissance et sont compatibles avec Dolby Atmos.

Avant de terminer, sachez que ce Microsoft Surface Pro 9, livré avec Windows 11 Home, possède deux ports USB 4.0, compatibles avec Thunderbolt 4 et Surface Connect. Cela dit, et étant très léger, avec un poids de 879 grammes, rappelez-vous que cet ordinateur portable peut être le vôtre au prix de 1 619 euros sur Amazon, avec une livraison gratuite.

