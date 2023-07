La version beta publique d’AnTuTu car démarre

AnTuTu, l’application populaire de benchmark, a lancé une version bêta publique de sa version automobile. La nouvelle version est conçue pour tester les performances des systèmes d’infodivertissement embarqués et d’autres fonctionnalités liées aux voitures. La version téléphonique de la version automobile d’anTuTu a débuté la bêta publique aujourd’hui. La société a également publié le lien de téléchargement pour la version bêta. Les responsables de chez AnTuTu ont déclaré que l’outil est principalement utilisé pour tester les performances matérielles du cockpit intelligent. Il offre aux utilisateurs une référence objective et permet en même temps de mieux comprendre les paramètres matériels de la voiture. Voici quelques détails clés sur la nouvelle version automobile d’AnTuTu.

Qu’est-ce qu’AnTuTu ?

AnTuTu est une application de benchmark utilisée pour tester les performances des appareils Android. C’est l’application de benchmark la plus populaire au monde, avec plus de 200 millions d’utilisateurs. AnTuTu est connu pour sa capacité à tester une large gamme de composants matériels, y compris le CPU, le GPU, la RAM et le stockage.

Qu’est-ce que la version automobile d’AnTuTu ?

La version automobile d’AnTuTu est une nouvelle application de benchmark conçue spécifiquement pour les systèmes d’infodivertissement embarqués. L’application est conçue pour tester les performances de l’écran, du système audio et d’autres fonctionnalités liées aux voitures. L’application est actuellement en version bêta publique, ce qui indique qu’elle est disponible au téléchargement et à l’essai pour tous.

Concernant le lancement de la version automobile, la société a déclaré qu’il était grand temps. AnTuTu affirme que le développement de l’industrie automobile ces dernières années ressemble beaucoup à la situation des téléphones mobiles au début. Les voitures comprennent désormais des fonctionnalités telles que de grands écrans de contrôle central, un écran tactile haute définition + haute résolution, des bordures étroites, des puces haute performance, etc.

De plus, la plupart des systèmes sont basés sur la couche inférieure d’Android. Ainsi, les performances de la voiture, la résolution de l’écran et la mesure dans laquelle la notation globale des performances peut être intégrée sont exactement ce que la version automobile d’AnTuTu espère résoudre.

Principales fonctionnalités de la version automobile d’AnTuTu

Les principales fonctionnalités de la version automobile d’AnTuTu sont les suivantes :

La version d’évaluation automobile d’AnTuTu effectuera une évaluation détaillée des performances clés. Elle évaluera des éléments tels que la puce, le GPU, la vitesse de stockage et le traitement multitâche de la voiture. La base de données prétend qu’elle offrira la véritable capacité de la voiture en termes de performances. Une fois le test terminé, les utilisateurs obtiendront un communiqué concis et clair des résultats. Le communiqué affichera diverses données de performance et scores. Cela permettra de comparer et comprendre facilement les performances de l’appareil. Le test révélera certains paramètres tels que l’écran, le stockage, la puce et le système en un coup d’œil

Comment télécharger et utiliser la version automobile d’AnTuTu

Pour télécharger la version automobile d’AnTuTu, les utilisateurs peuvent visiter le site web d’AnTuTu ou les principales boutiques d’applications. Une fois l’application installée sur l’appareil, les utilisateurs peuvent connecter leur appareil Android au système d’infodivertissement de leur voiture et lancer les tests de benchmarking. Ceux qui ne parviennent pas à la trouver dans l’app store pour la télécharger peuvent cliquer ici pour télécharger l’application.

Il est important de noter que la plupart des voitures sont équipées d’un système fermé. Ainsi, les utilisateurs qui souhaitent installer et utiliser cette application devront rooter le système pour qu’il fonctionne. Cependant, nous recommandons de ne pas rooter le système si vous n’êtes pas un expert en technologie. Après avoir rooté un système, les utilisateurs peuvent rencontrer des problèmes avec les services après-vente. C’est pourquoi nous vous recommandons de ne pas rooter si vous n’êtes pas un expert en technologie. Cependant, AnTuTu a confirmé que le système DiLink de BYD fonctionne directement avec son application pour les scores de test. Donc, si vous utilisez une BYD, vous avez de la chance.

Conclusion

La version automobile d’AnTuTu est une nouvelle application de benchmark conçue spécifiquement pour les systèmes d’infodivertissement embarqués. L’application est actuellement en version bêta publique et est disponible au téléchargement et à l’essai pour tous. L’application offre une façon standardisée de tester les performances des systèmes d’infodivertissement embarqués, ce qui peut aider les fabricants de voitures et les consommateurs à prendre des décisions plus éclairées.

Actualité mobile et vidéo du moment