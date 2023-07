Ce Samsung est l’achat le plus intelligent du milieu de gamme : 100 euros moins cher et de grande qualité.

Écran de grande qualité, bonnes performances, caméra principale avancée et bonne autonomie sur ce Samsung Galaxy de milieu de gamme avec 100 euros de réduction.

Ce Samsung Galaxy est doté de trois caméras arrière en offre // Image: Urban Tecno.

Il y a quelques mois à peine, le Samsung Galaxy A34 5G est sorti et j’ai eu l’occasion de le tester. Il faut avouer que les sensations que m’a laissées ce best-seller de Samsung étaient très bonnes, car il s’agit d’un smartphone très équilibré qui sera mis à jour pendant 5 ans. C’est pourquoi, maintenant qu’il bénéficie d’une réduction de 100 euros, je vous le recommande comme l’achat le plus intelligent de la gamme moyenne. En effet, vous pouvez acheter le Galaxy A34 5G pour seulement 369 euros sur Amazon dans sa version la plus avancée, avec 256 Go de stockage.

Ce n’est pas une simple baisse de prix pour le Samsung Galaxy A34 5G, c’est son prix le plus bas de tous les temps. Jusqu’à présent, il n’est jamais descendu en dessous de ces 369 euros pour la configuration avec la plus grande mémoire. La réduction de 100 euros est disponible pour les modèles de couleur noire et de couleur verte lime. Si vous avez Amazon Prime, vous n’aurez pas à payer les frais de port et vous le recevrez chez vous le lendemain.

Une autre très bonne option est d’acheter le Galaxy A34 5G sur la boutique officielle de Samsung, où il descend également à 369 euros. Un design moderne, un écran de qualité, de bonnes performances, un bon appareil photo principal, une autonomie étendue… Ce Samsung Galaxy A34 5G n’a rien à envier aux autres, vous pourrez le découvrir par vous-même dans les lignes suivantes.

Achetez le Samsung Galaxy A34 5G au prix le plus bas à ce jour

Le Samsung Galaxy A34 5G m’a convaincu dès le premier instant où je l’ai eu entre les mains. Tout d’abord, par son design élégant et moderne qui, en plus, est très confortable à utiliser. Vous pouvez choisir entre une teinte plus discrète comme le noir et une autre plus voyante comme le vert lime. En l’achetant sur Amazon, vous recevrez en cadeau une coque transparente qui n’est pas incluse dans la boîte d’origine.

Si à l’arrière il est beau, à l’avant il l’est encore plus, car il est doté d’un écran de grande qualité. Il s’agit d’un écran SuperAMOLED de 6,6 pouces, avec une résolution Full HD+ (2340 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 hertz. Ces caractéristiques se traduisent par des images nettes, aux couleurs vives et une fluidité que nous aimons. Si vous souhaitez utiliser le téléphone pour regarder des vidéos, des séries et des films, vous pourrez le faire sans problème. De plus, il est équipé d’un double haut-parleur qui délivre un son puissant.

Le processeur qui travaille à l’intérieur est le MediaTek Dimensity 1080, offrant une expérience utilisateur fluide dans toutes les circonstances. Il peut exécuter des applications courantes, comme TikTok et WhatsApp, ainsi que d’autres plus exigeantes comme les jeux et les éditeurs vidéo. Si vous avez besoin d’espace au-delà des 256 Go, vous pouvez obtenir jusqu’à 1 To avec une carte microSD. De plus, il permet également d’utiliser deux cartes SIM simultanément.

Ce Samsung Galaxy A34 5G est un excellent achat pour l’avenir pour deux raisons. Tout d’abord, il offre une connectivité 5G, vous permettant ainsi de vous connecter aux « réseaux du futur ». Et deuxièmement, il offre 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de mises à jour de sécurité. Vous pouvez donc être sûr qu’il sera protégé et à jour pendant longtemps.

Un autre point positif de son achat est qu’il est équipé d’un appareil photo principal de 48 mégapixels avec stabilisateur optique et enregistrement de vidéos en 4K. Cet objectif capture des photos de bonne qualité, surtout lorsque nous les prenons dans des scènes bien éclairées. En ce qui concerne l’appareil photo frontal, il est de 13 mégapixels et vous pourrez également prendre de bonnes photos avec lui.

➡️ Voir l’offre Samsung Galaxy A34 5G

La cerise sur le gâteau est une batterie de 5 000 mAh qui offre jusqu’à deux journées complètes d’autonomie, ce qui en réalité l’un de ses points forts. C’est un véritable plaisir de pouvoir utiliser le téléphone pendant tout ce temps sans se soucier du chargeur. D’autre part, il prend en charge la charge rapide de 25W, mais le chargeur n’est pas inclus. Vous devez donc utiliser un chargeur que vous avez chez vous ou vous procurer le chargeur officiel de Samsung pour environ 15 euros sur Amazon.

Vous constatez donc que le Samsung Galaxy A34 5G offre une expérience très équilibrée au quotidien. Si l’on ajoute à cela les 5 ans de mises à jour de sécurité garanties, je pense que c’est le choix le plus judicieux dans la gamme moyenne. N’oubliez pas qu’il descend à 369 euros sur Amazon et dans la boutique officielle de Samsung dans sa meilleure version, avec 256 Go de mémoire.

