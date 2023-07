Le Motorola G32 coûte moins de 136 euros sur Amazon avec cette offre

Le Motorola G32 est un téléphone portable basique, très joli et à un prix très tentant.

Le Motorola G32 bénéficie d’une réduction de prix sur Amazon

La recherche d’un nouveau smartphone peut être un vrai casse-tête, car il existe des modèles et gammes pour tous les goûts et tous les budgets. Un élément clé qui est souvent d’une grande aide lorsqu’il s’agit de choisir entre l’un ou l’autre est le prix, en plus de ce que vous recherchez dans un téléphone. Si vous voulez un mobile qui résolve les besoins de base de la meilleure façon possible et qui a un coût réduit, ce Motorola est une option idéale.

Pour être précis, nous parlons du Motorola G32, qui est un appareil mobile très stylé, en plus d’être l’un des meilleurs dans sa gamme de smartphones les plus basiques. De plus, il convient de mentionner que si ce téléphone mobile a un prix habituel de 209 euros, que ce soit sur son site web officiel ou sur Amazon, ce prix a été réduit à 159 euros, bien que ce prix ait été réduit dans la deuxième boutique mentionnée grâce à l’offre que nous vous proposons dans cet article.

Motorola G32

Le Motorola G32 peut être à vous avec une réduction intéressante sur Amazon

En plus de l’offre de cet appareil, il convient de mentionner qu’il a une évaluation de 4,5 étoiles sur Amazon, tandis que 69% de ces évaluations qualifient ce Motorola de produit 5 étoiles. Actuellement, nous pouvons enfin détailler les aspects que vous recherchez sur cette offre, avec une réduction de 15% sur le prix du téléphone. Le Motorola G32 est au prix de 135,92 euros sur Amazon, ce qui représente une réduction d’environ 23 euros. N’oubliez pas que si vous achetez ce smartphone, vous pourrez profiter de la livraison gratuite, à condition d’être un utilisateur d’Amazon Prime.

En ce qui concerne les caractéristiques et les avantages de ce téléphone portable, en plus de son prix abordable, il convient de souligner que ce Motorola G32 dispose d’un écran LCD de 6,5 pouces avec 90 Hz et une résolution Full HD+. À l’intérieur de cet appareil, nous trouvons le processeur Snapdragon 680 avec 6 Go de RAM, ainsi que 128 Go de stockage, extensible jusqu’à 1 To grâce à son emplacement pour cartes MicroSD. De plus, il faut également mentionner ses caméras, parmi lesquelles se trouve une triple caméra arrière (respectivement 50, 8 et 2 Mp) et une caméra frontale avec un capteur de 16 Mp.

Motorola G32

Avant de terminer, il est important de mentionner d’autres aspects tels que sa batterie de 5 000 mAh et sa charge rapide de 30 W, sans oublier sa connectivité Bluetooth 5.2 et WiFi AC, NFC et même la prise casque. Il convient également de mentionner qu’il dispose d’un lecteur d’empreintes digitales et fonctionne sous Android 12. Cela dit, rappelez-vous simplement que ce Motorola G32 peut être à vous pour un prix de 135,92 euros sur Amazon avec une livraison gratuite.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui figurent dans cette publication, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez la chaîne des bonnes affaires d’Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :