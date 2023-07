Remplissez cet été chaud de smoothies, de crèmes et plus encore avec ce mixeur intelligent Xiaomi en promotion.

Nous sommes en plein été et septembre est encore loin. C’est le moment des choses froides, fraîches et saines (ou pas, en dehors de l’Opération Bikini). Et pour cela, rien de mieux qu’un ‘blender’, le type de mixeurs qui liquéfie tout ce qui passe sous ses lames et qui permet de faire toutes sortes de combinaisons très facilement.

Et Xiaomi a le sien, la Xiaomi Smart Blender, que PcComponentes a réduit de 38%, passant de 129,99 euros à 79,99 euros, une offre à ne pas manquer pour, par exemple, vous lancer dans le monde fascinant des smoothies, qu’ils soient ‘detox’ ou aussi sucrés qu’une plantation de cannes à sucre, c’est à vous de choisir.

Xiaomi Smart Blender – Mixeur avec huit lames multi-angles en acier inoxydable, mode chaud et froid, 9 vitesses, cadran OLED, application Xiaomi Home, blanc (Version ES + 3 ans de garantie)

Un mixeur capable de faire des smoothies froids, du beurre de cacahuète et des soupes chaudes, tout en un

La Xiaomi Smart Blender est un mixeur intelligent avec 8 lames multi-angles en acier inoxydable dans un récipient en verre résistant à la chaleur et au froid, qui hache tout et peut même réchauffer votre boisson grâce à sa puissance maximale de 900W. En effet, le Smart Blender vous permet de préparer non seulement des boissons froides en broyant parfaitement la glace, mais aussi des boissons chaudes.

Vous pouvez faire jusqu’à 1200 ml de boissons chaudes ou 1600 ml de boissons froides en même temps. Ce Smart Blender a une large gamme d’utilisations, des smoothies sains, du jus frais et de la glace pilée aux soupes servies chaudes ou au beurre de cacahuète même.

Pour moins de 80 euros

Avec un contrôle simple et un écran tactile OLED, le meilleur est que vous pouvez connecter le mixeur à votre téléphone Xiaomi via l’application Xiaomi Home et contrôler le Smart Blender à distance, vous n’avez donc pas besoin d’être physiquement dans la cuisine. Et si vous préparez quelque chose de chaud, le mixeur peut le maintenir à cette température pendant 4 heures sans refroidir le moindre petit peu.

