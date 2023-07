3 nouveautés de WhatsApp de ces derniers jours que vous ne pouvez pas ignorer

Voici les trois principales améliorations qui sont arrivées sur WhatsApp la semaine dernière.

WhatsApp continue de se mettre à jour semaine après semaine avec l’incorporation de nouvelles fonctionnalités

Chaque semaine, WhatsApp, l’application de messagerie instantanée la plus utilisée au monde avec plus de deux milliards d’utilisateurs actifs par mois, se met à jour avec une série de nouvelles fonctionnalités destinées à améliorer les caractéristiques de sa plateforme et à rivaliser avec son grand rival dans le segment des clients de messagerie, Telegram.

La semaine dernière, nous vous avons informé que WhatsApp avait inclus l’option de discuter avec des numéros inconnus sans les enregistrer, qu’elle testait des avatars avec les initiales du nom pour les utilisateurs sans photo de profil et qu’elle avait augmenté le nombre d’utilisateurs initiaux d’un appel vidéo à 15 personnes. En plus de ces améliorations, l’application de messagerie a également annoncé trois autres nouveautés que vous ne devriez pas ignorer.

Le transfert des discussions vers un autre iPhone sans dépendre d’iCloud, le mode horizontal pour les appels vidéo et l’option de désactiver les appels des inconnus arrivent dans la version bêta de WhatsApp pour iOS

En plus des améliorations qui arrivent sur toutes les applications mobiles de WhatsApp, comme nous le racontent les experts de WABetaInfo, les versions bêta d’iOS 23.14.78 et 23.14.79 se sont également mises à jour avec trois nouveautés intéressantes que nous vous détaillons ci-dessous :

Transfert de l’historique d’une discussion sans utiliser iCloud : WhatsApp pour iOS a mis en place un outil qui vous permettra de transférer l’historique d’une discussion d’un iPhone à un autre sans dépendre d’iCloud, ce qui vous permettra de passer les discussions que vous voulez d’un appareil à un autre rapidement et facilement. Prise en charge du mode horizontal pour les appels vidéo : les dernières versions bêta de WhatsApp pour iOS ont inclus la compatibilité avec le mode horizontal pour les appels vidéo, ce qui vous offre une vue plus large de l’interface et permet également aux participants à un appel vidéo de voir plus de personnes à l’écran en même temps. Désactivation des appels des numéros inconnus : enfin, l’application bêta de WhatsApp pour iOS a également reçu une fonctionnalité qui vous permet de désactiver les appels des numéros inconnus, une caractéristique que nous avons vue pour la première fois dans la version bêta de WhatsApp pour Android il y a quelques mois.

Ces trois nouveautés de WhatsApp sont désormais disponibles pour les utilisateurs de la version bêta d’iOS et devraient arriver chez les autres utilisateurs d’iPhone au cours des prochaines semaines.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :