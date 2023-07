Pour une raison quelconque, Microsoft a créé une manette Xbox avec une odeur de pizza.

Il y a des gens pour tout. Il est courant que de nombreux fans de jeux vidéo veuillent que tous leurs biens soient immaculés, sans poussière, sans sueur ni graisse. Cependant, il est possible qu’il y ait des gens qui aiment l’odeur savoureuse d’une pizza qui s’échappe de leur manette. Eh bien, Microsoft et les Tortues Ninja se sont associés pour créer une manette Xbox spéciale qui, en plus d’un design original, a une odeur particulière de pizza.

Ces manettes, qui ont été officiellement dévoilées par Xbox elle-même, seront disponibles en quatre versions différentes, thématiques en fonction du design de Raphael, Michelangello, Donatello ou Leonardo, quatre tortues qui ne refuseraient jamais une part de pepperoni. Ce partenariat entre Xbox et la franchise est dû à la sortie imminente de Ninja Turtles: Caos Mutante.

Si vous voulez obtenir cette manette, sur Twitter (ou X) de Xbox Game Pass, les utilisateurs sont invités à participer à un tirage au sort pour gagner ces manettes qui sentent la pizza.

— Xbox Game Pass (@XboxGamePass) 24 juillet 2023