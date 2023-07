L’écran intelligent le mieux noté d’Amazon rechute de nouveau en prix

Avec elle, vous pourrez non seulement regarder des séries, mais aussi voir vos caméras, contrôler des appareils et écouter de la musique avec un excellent son.

Panorama spectaculaire avec un excellent écran et un son spectaculaire.

Vous connaissez certainement déjà les haut-parleurs Echo d’Amazon. Mais vous n’êtes peut-être pas aussi familiarisé avec la famille Echo Show. Ce sont des écrans intelligents intégrant un bon haut-parleur et offrant plus de fonctionnalités que les haut-parleurs Echo d’Amazon. Aujourd’hui, le Echo Show 8 2ème génération est en solde à 74,99 euros sur Amazon et MediaMarkt, au lieu de 129,99 euros.

Cet écran fait partie de la série de dispositifs Echo d’Amazon. Tout comme les autres appareils de la gamme Echo, l’Echo Show 8 intègre l’assistant virtuel Alexa, ce qui lui permet de répondre aux commandes vocales et d’effectuer une grande variété de tâches. Le prix d’aujourd’hui est le plus bas depuis plusieurs mois. Il n’a pas été aussi bas depuis le Black Friday 2022.

Achetez l’Echo Show 8 à un prix inférieur à ce que vous imaginiez

Cet appareil nous propose un centre de divertissement miniature à un prix très abordable. Avec l’Echo Show 8, nous avons un écran LCD tactile de 8 pouces avec une résolution HD 720p. Nous pourrons profiter de séries et de films sur des plateformes telles que Prime Video, Netflix et bien d’autres encore, écouter de la musique et même en faire un interphone vidéo très efficace.

L’Echo Show 8 intègre un appareil photo frontal de 13 MP, qui peut être physiquement recouvert d’un volet, ce qui nous permet de passer des appels vidéo entre les appareils Echo Show et via l’application Skype. Le meilleur de cet appareil photo est qu’il dispose d’un suivi automatique, ce qui vous permet de rester au centre de l’image à tout moment.

Avec Alexa intégré, nous pouvons utiliser cet Echo Show 8 comme médiateur entre notre maison intelligente et notre voix. Grâce à de simples commandes vocales, nous pourrons contrôler nos ampoules intelligentes, démarrer le robot aspirateur ou programmer un rappel pour une heure donnée.

Nous pourrons également connaître l’état de la circulation sur un itinéraire spécifique avant de quitter la maison, avoir une météo prévisionnelle pour une zone donnée ou suivre les dernières nouvelles dans le domaine qui nous intéresse le plus.

L’Echo Show 8 peut également être utilisé comme haut-parleur Bluetooth ou comme haut-parleur connecté au wifi. C’est un haut-parleur Echo avec écran, offrant une très bonne qualité sonore compte tenu de sa taille, ce qui nous permet de diffuser de la musique et de remplir une pièce d’une superficie d’environ 20 à 30 mètres carrés sans problème.

Nous pouvons également utiliser Amazon Photos pour transformer cet Echo Show 8 en un cadre photo numérique. Ainsi, nous pourrons voir les dernières photos prises depuis notre téléphone portable ou choisir de n’afficher qu’un dossier spécifique.

Dépêchez-vous car cette offre pourrait ne pas durer encore longtemps. Obtenez l’Echo Show 8 de deuxième génération au meilleur prix de l’année. Protégez votre vie privée en désactivant le microphone et la caméra lorsque vous ne les utilisez pas et profitez de vos séries et podcasts préférés avant d’aller dormir.

