Nouveaux Sony WF-1000XM5 : les rois de l’annulation de bruit se renouvellent complètement deux ans plus tard

Sony a enfin renouvelé l’un de ses meilleurs produits: les nouveaux WF-1000XM5 sont officiels et voici tous les changements qu’ils incluent.

Les nouveaux Sony WF-1000XM5 sont plus petits et plus légers que les écouteurs de la génération précédente

Plus de deux ans se sont écoulés depuis leur lancement, mais pour beaucoup, les Sony WF-1000XM4 restent l’un des meilleurs écouteurs entièrement sans fil en raison de leur excellente qualité sonore et de l’un des systèmes de réduction de bruit les plus efficaces jamais vus à ce jour. Mais dans d’autres aspects, les écouteurs étaient déjà un peu dépassés par communiqué aux dernières propositions de leurs concurrents, c’est pourquoi Sony a décidé de présenter leur nouvelle version: les Sony WF-1000XM5.

Cette nouvelle génération introduit des modifications très importantes, principalement en ce qui concerne l’esthétique. Ce sont des écouteurs beaucoup plus compacts et au design élégant, mais qui n’oublient pas pour autant la qualité sonore premium ni l’incorporation des meilleures fonctionnalités du segment.

Sony WF-1000XM5, toutes les informations

Le changement le plus important entre ce nouveau modèle et l’ancien est évident. Les WF-1000XM5 de Sony sont beaucoup plus compacts que la génération précédente, tout en conservant la même esthétique et la même construction en plastique.

Les écouteurs sont disponibles en deux couleurs: beige et noir, avec des étuis de charge de la même couleur et finition en plastique mat.

En plus d’être plus petits, ils sont également plus légers, et conservent la résistance aux éclaboussures avec un niveau de protection IPX4. Leur structure a également été révisée, dans le but de réduire les bruits du vent lors des appels.

En ce qui concerne la qualité sonore, les écouteurs utilisent un nouveau type de pilote développé par la société japonaise appelé Dynamic Driver X, qui promet une qualité sonore supérieure. À cet égard, de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées en plus de celles déjà existantes, comme la fonction « Reality Audio 360 », qui est maintenant capable de suivre les mouvements de la tête pour offrir une expérience encore plus immersive.

La réduction active du bruit, l’un des grands atouts de la génération précédente, s’est également améliorée avec ce nouveau modèle. Un microphone supplémentaire a été ajouté pour en faire un total de trois, et il y a maintenant deux processeurs différents chargés de gérer le système de suppression du bruit.

D’autres nouveautés intéressantes sont l’inclusion du nouveau mode « Spotify Tap », qui permet d’accéder rapidement à la musique de la plateforme de streaming. Il y a aussi une prise en charge de la connexion simultanée à plusieurs appareils, une fonctionnalité déjà présente dans de nombreux écouteurs entièrement sans fil.

Prix des Sony WF-1000XM5 et disponibilité

Les nouveaux écouteurs sans fil premium de Sony seront mis en vente en août de cette année, et auront un prix officiel de 320 euros. Ainsi, ils deviennent l’un des écouteurs les plus chers de leur segment, se situant au-dessus, voire au-dessus, des AirPods Pro de deuxième génération (299 euros).

