Google Chrome 116 est déjà disponible : toutes les nouveautés qui arrivent au navigateur

L’icône de Google Chrome, le navigateur web le plus utilisé au monde

Une nouvelle version de Google Chrome est disponible en téléchargement. Seulement quelques semaines après le lancement de Chrome 115, Google a officialisé l’arrivée de Google Chrome 116, la prochaine grande mise à jour du navigateur, dont la sortie dans la version stable est prévue pour le début du mois d’août prochain.

Dès aujourd’hui, tous les utilisateurs de la version bêta de Google Chrome peuvent déjà expérimenter par eux-mêmes les nouveautés incluses dans Chrome 116, que nous allons passer en revue ci-dessous.

Chrome 116 arrive avec des améliorations de design, des captures d’écran en mode incognito et d’autres nouveautés

Comme l’a annoncé AndroidPolice, l’une des nouveautés les plus intéressantes de Chrome 116 est une meilleure implémentation du système de design Material You de Google dans la version bureau du navigateur.

Material You, introduit avec Android 12, permet de générer un thème pour le système et les applications en se basant sur les couleurs principales de l’arrière-plan. Dans la version pour PC, davantage d’éléments de l’interface du système ont été colorés en utilisant les couleurs du thème. Les changements sont perceptibles, notamment lorsque le mode sombre du navigateur est activé.

D’autre part, Chrome 116 apporte également des améliorations au nouveau mode d’économie de mémoire intégré dans le navigateur depuis plusieurs versions. Parmi les nouveautés, un indicateur visuel a été ajouté pour indiquer qu’un site web reste suspendu après un certain temps sans que l’utilisateur y accède. De plus, Google explique que l’utilisateur recevra plus d’informations sur l’utilisation de la mémoire des onglets qui sont passés à l’état inactif.

La nouvelle version du navigateur a également amélioré l’expérience lors de la capture d’écran des onglets ouverts en mode incognito sur Android. Grâce à une nouvelle option expérimentale ou « flag » du navigateur, il est possible de capturer les onglets ouverts en mode incognito sans avoir à afficher un aperçu de la page web ouverte dans le menu des applications récemment ouvertes.

Pour l’instant, toutes les modifications de Chrome 116 sont disponibles via la version bêta de l’application. Il faudra attendre le début du mois d’août pour voir toutes les modifications appliquées à la version stable. Il est également probable que d’autres nouveautés qui ne sont pas présentes dans cette version bêta seront introduites avec Chrome 116 Stable.

