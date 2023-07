5 nouvelles fonctionnalités de WhatsApp à ne pas manquer

Voici les meilleurs changements qui sont arrivés (ou qui vont arriver) sur WhatsApp.

WhatsApp a été mis à jour pour ajouter plusieurs nouveautés intéressantes au cours des dernières semaines

Bien que Meta semble se concentrer sur Threads en tant qu’alternative à Twitter (ou plutôt à la définitive), la société n’oublie pas ses autres services. WhatsApp reste indispensable pour la société, et il n’est pas surprenant que Meta continue d’améliorer sa plateforme de messagerie instantanée jour après jour.

Au cours de la dernière semaine, nous avons pu assister à l’arrivée de plusieurs nouveautés importantes sur la plateforme, ainsi qu’à des changements qui ouvrent la porte à l’introduction de nouvelles fonctionnalités intéressantes dans un avenir proche. Nous allons passer en revue tout ce qui change sur WhatsApp.

WhatsApp améliore les appels vidéo, permet de créer des conversations avec des numéros inconnus et plus encore

Beaucoup des changements introduits par WhatsApp ces derniers jours sont arrivés avec les différentes mises à jour de l’application pour Android et iPhone. Dans certains cas, les nouveautés sont encore en cours de développement et prendront un certain temps avant de parvenir à tout le monde. D’autres nécessitent de s’inscrire au programme bêta pour pouvoir tester les changements.

Cela dit, nous allons passer en revue les meilleures nouvelles fonctions qui arrivent sur WhatsApp :

Plus de participants dans les appels vidéo de groupe : bien que les appels vidéo de groupe de WhatsApp permettent jusqu’à 32 participants, l’application avait toujours une limite qui empêchait d’ajouter plus de 7 participants lors de la création de l’appel. Actuellement, cette limite a été étendue et passe à 15 participants au départ. Conversations avec des numéros inconnus sans les enregistrer : vous n’aurez plus besoin d’enregistrer le numéro de téléphone d’un inconnu pour lui parler via WhatsApp. Le service de messagerie permettra de converser sans avoir à l’enregistrer. Nouveaux avatars pour les utilisateurs sans photo de profil : si vous n’avez pas de photo de profil configurée, WhatsApp pourrait bientôt générer une image montrant les initiales de votre nom. Ainsi, les autres participants d’une conversation pourront plus facilement vous identifier. Améliorations de la confidentialité dans les Communautés : à partir de maintenant, WhatsApp ne montrera plus votre numéro de téléphone aux autres participants d’une Communauté, tant que l’option de confidentialité est activée par l’administrateur. Avatars animés : une fonctionnalité en cours de développement, qui n’est pas encore disponible pour tout le monde, permettra d’envoyer des stickers animés en utilisant les avatars personnalisés de WhatsApp.

Ce ne sont que quelques-unes des nouveautés qui arrivent sur l’application. WhatsApp travaille sur différentes fonctions simultanément et il est probable qu’au fil des jours, nous découvrons des informations sur d’autres changements qui sont encore inconnus aujourd’hui. Nous vous tiendrons informés de toute nouvelle qui sera découverte.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :