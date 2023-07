Le prochain best-seller économique de realme a déjà une date : voici le nouveau realme 11 4G

Dans quelques jours seulement, realme présentera son nouveau téléphone économique, avec lequel ils espèrent balayer le secteur de la gamme moyenne-basse. Et attention, car sur le papier il est très prometteur.

Partie arrière du realme 11 4G

Il y a environ un mois, le realme 11 Pro 5G a été testé dans notre banc d’essai. Il s’agissait d’un appareil axé sur le milieu de gamme avec un prix très compétitif, avec un processeur MediaTek, une autonomie impressionnante, un excellent écran, un design soigné, de très bonnes caméras et des performances parfaitement à la hauteur d’un appareil de ses caractéristiques.

Si nous comparons cette offre de realme avec d’autres téléphones de sa gamme, il ne fait aucun doute que l’appareil du fabricant chinois est très bien positionné. Et, après avoir surpris avec un milieu de gamme aussi compétitif, ils ont maintenant annoncé un modèle plus économique qui vient balayer le secteur de la gamme moyenne-basse, selon Gizmochina.

Voici le realme 11 4G

D’après le média, le realme 11 4G (c’est ainsi que s’appelle cet appareil) est doté d’un écran Super AMOLED FHD+ de 6,4 pouces, qui offre également un taux de rafraîchissement de 90 Hz. L’écran offre une luminosité maximale de 1000 nits et est protégé par du Corning Gorilla Glass 5.

Le processeur montre clairement où se situe le téléphone, car il s’agit d’un MediaTek Helio G99. Le téléphone disposera de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne, ainsi que de 8 Go de DRE. En ce qui concerne les caméras, le capteur principal sera de 108 MP, accompagné d’une lentille de 2 MP pour le mode portrait (encore une fois sans grand-angle). Le capteur avant sera de 16 MP. Il disposera également de fonctionnalités telles que le mode nuit et les photos en HDR.

La batterie de ce realme 11 4G sera de 5 000 mAh avec une charge rapide de 67 W. Le capteur d’empreintes digitales se trouve sur l’un des côtés (nous supposons qu’il est intégré au bouton d’alimentation) et il sera également livré avec Android 13 avec realme UI 4.0. Il supportera également la double SIM, l’USB-C et le Bluetooth 5.3 en termes de connectivité.

L’arrière du téléphone est recouvert de verre et le châssis est en plastique. Les dimensions du terminal sont de 159,9 x 73,3 x 7,95 millimètres et il pèse 178 grammes. En ce qui concerne sa disponibilité et sa date de présentation, nous savons pour l’instant qu’il sera présenté le 31 juillet au Vietnam. Les détails sur le prix seront communiqués lors de l’événement, selon le média.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :