Le OnePlus 10 Pro est à moins de 530 euros grâce à cette offre d’Amazon

Si vous vous dépêchez, car il ne reste plus beaucoup de stock, vous pouvez obtenir ce OnePlus 10 Pro 5G pour moins de 530 euros.

Le OnePlus 10 Pro 5G bénéficie d’une réduction intéressante sur Amazon

OnePlus est aujourd’hui l’une des marques de téléphonie mobile les plus reconnues sur le marché Android, et ce n’est pas pour rien car leurs appareils sont plus que fiables et fluides. Un autre aspect qui peut rendre ces téléphones encore plus attrayants pour ceux qui en cherchent un nouveau est qu’ils bénéficient de certaines réductions, comme c’est le cas dont nous allons vous parler dans cet article.

Plus précisément, il s’agit du OnePlus 10 Pro 5G, qui est arrivé à coûter 909 euros sur son site officiel et a également été proposé à un prix d’environ 871 euros sur Amazon, en plus d’être actuellement vendu à 801,87 euros chez MediaMarkt. Actuellement, ce smartphone bénéficie d’une réduction plus qu’intéressante sur Amazon, où il cumule également une évaluation de 4,4 étoiles, dont 70 % des avis le considèrent comme un produit 5 étoiles.

OnePlus 10 Pro 5G

Le OnePlus 10 Pro bénéficie d’une réduction de prix sur Amazon

Comme nous l’avons dit, ce téléphone bénéficie désormais d’une réduction intéressante sur Amazon, ainsi que sur son site officiel, ce qui n’est jamais superflu de le rappeler. Le OnePlus 10 Pro est vendu au prix de 529 euros sur Amazon, ce qui représente une réduction de 170 euros par communiqué au prix précédent indiqué dans le store mentionné, qui est de 699 euros. De cette façon, vous avez une excellente opportunité pour obtenir ce super appareil à un prix très intéressant et avec une livraison gratuite, si vous êtes utilisateur d’Amazon Prime. Si cela vous intéresse, ne tardez pas trop à vous décider, car le stock peut s’épuiser pendant que vous lisez cet article, car à l’heure où ces lignes sont écrites, il est déjà très limité.

Par ailleurs, parlons de ce que nous offre ce OnePlus 10 Pro 5G en termes de caractéristiques et d’avantages, tels que son écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution 2K, un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et une technologie LTPO. De plus, nous trouvons également un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 et 8 Go de RAM et un stockage de 128 Go. Un autre de ses avantages est sa batterie de 5000 mAh, qui offre à ce téléphone une autonomie moyenne de 6 heures d’écran, ainsi qu’une charge rapide de 80 W. Avec une charge complète en une demi-heure, combinée à ses autres caractéristiques, tout indique que ce OnePlus est une excellente acquisition.

Comme pour presque tous les téléphones actuels, nous ne pouvons pas ne pas parler de son système de caméras, qui est composé d’une caméra arrière avec 3 objectifs : un principal fabriqué par Sony de 48 MP, un grand angle de 50 MP et un téléobjectif de 8 MP. De plus, il y a aussi sa caméra frontale, qui est de 32 MP. Pour finir, il convient de mentionner que ce OnePlus est livré avec son système d’exploitation, OxygenOS 12, qui est basé sur Android 12.

OnePlus 10 Pro 5G

N’oubliez pas que ce OnePlus 10 Pro, qui est équipé de la 5G, du WiFi, du Bluetooth 5.2, du NFC pour les paiements sans contact et d’un port USB-C pour ses connexions, ainsi que de haut-parleurs stéréo doubles et d’un lecteur d’empreintes digitales à l’écran, peut être à vous pour un prix de 529 euros sur Amazon, avec une livraison gratuite.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne des bonnes affaires d’Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :