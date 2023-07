Voici mes trois gestes d’écran préférés que j’utilise sur mon Xiaomi avec MIUI 14.

Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, MIUI 14 est une interface qui intègre un système complet de gestes à l’écran nous permettant d’interagir de manière plus simple et plus pratique avec certains éléments de l’interface, sans avoir à naviguer dans les menus du système.

C’est pourquoi, dans cet article, nous allons vous parler des trois gestes à l’écran que j’utilise personnellement le plus au quotidien sur mon Xiaomi, des actions qui me permettent de gagner beaucoup de temps dans ma vie quotidienne et qui sont également compatibles avec MIUI 13, donc vous n’aurez pas de problèmes pour les utiliser sur vos appareils.

En faisant glisser trois doigts sur l’écran, vous pouvez prendre rapidement des captures d’écran

Un des gestes que j’utilise le plus souvent est de faire glisser trois doigts vers le bas sur n’importe quel écran de l’interface pour faire rapidement une capture d’écran sans avoir à utiliser des combinaisons de touches ou à déployer le panneau des paramètres rapides du système.

Pour ce faire, il suffit simplement de faire glisser l’écran de notre smartphone de haut en bas, un geste que le système reconnaîtra et qui générera une capture d’écran que nous pourrons modifier à notre convenance depuis le menu spécifique pour pouvoir la partager ou la sauvegarder dans la galerie par la suite.

Les captures d’écran partielles sont également essentielles dans ma vie quotidienne

Un autre geste que j’adore est de pouvoir faire des captures d’écran partielles, un outil qui m’évite d’avoir à recadrer manuellement la capture que j’ai précédemment réalisée à partir de l’éditeur de photos et qui me permet de le faire directement n’importe où dans le système.

De plus, la façon de l’exécuter est très simple, car il suffit de maintenir l’écran du téléphone enfoncé avec trois doigts et ensuite de sélectionner la partie de l’écran que nous voulons capturer, et nous pouvons même dessiner la forme avec laquelle nous voulons réaliser la capture, un outil extrêmement utile et surtout très facile à utiliser.

Activer l’assistant Google par des gestes est essentiel pour moi lors de son utilisation

Enfin, le troisième geste dont je veux vous parler est une façon d’activer l’assistant Google sans avoir à le faire par notre voix, une fonctionnalité qui s’avère très utile lorsque je dois rester silencieux et que je ne peux pas activer l’assistant comme d’habitude.

Le seul « point négatif » de ce geste est qu’il ne peut être exécuté que sur l’écran principal du système, sinon il ne fonctionnera pas correctement, mais ce que j’aime, c’est que nous pouvons afficher un petit clavier avec lequel faire des recherches sans avoir à parler, ce qui, du moins dans mon cas, est essentiel dans mon utilisation quotidienne.

Pour activer cet assistant, il suffit de déplacer notre doigt depuis n’importe quel coin inférieur de l’écran vers le centre, à condition que nous soyons sur l’écran principal du système, un geste simple et très rapide à exécuter.

