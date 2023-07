Mauvaises nouvelles pour Android: l’iPhone envahit le pays le plus peuplé du monde

A Google semble s’empêtrer dans le deuxième marché de téléphones le plus important au monde. Selon les dernières données de marché partagées via le site de nouvelles India Times, le deuxième trimestre de 2023 a été décisif pour la croissance de l’iPhone en Inde, avec une augmentation des ventes de 70% par communiqué à la même période de l’année précédente.

Cela ne place pas les appareils Android dans une situation très favorable, bien que le système d’exploitation de Google détienne 95% de la part de marché en Inde. Surtout maintenant qu’Apple prévoit de fabriquer un plus grand nombre d’iPhone dans le pays, un mouvement qui pourrait attirer encore plus d’acheteurs.

Les données partagées indiquent que, entre avril et juin de cette année, les ventes d’iPhone en Inde auraient augmenté de 70%. Les modèles les plus récents se vendent le mieux en Inde : parmi tous les modèles expédiés par la marque, plus de la moitié appartenaient à la série iPhone 13, et environ 45% étaient des modèles de la série iPhone 14.

Si les bons résultats se poursuivent, les analystes prévoient qu’Apple pourrait croître considérablement sur le marché indien, atteignant une part de marché de 7% à la fin de l’année. Il convient de mentionner qu’en 2027, Apple prévoit de fabriquer 50% de ses iPhone en Inde.

Et ce n’est pas tout, l’iPhone n’est pas le seul appareil d’Apple à avoir augmenté sa part de marché en Inde. L’iPad est un autre produit de plus en plus populaire sur le marché, avec une croissance de 6% par communiqué à la même période de l’année précédente. Parmi tous les modèles vendus, l’iPad de dixième génération est le plus populaire, représentant 22% de l’ensemble des expéditions, et les analystes estiment que l’iPad pourrait atteindre une part de marché de 25% d’ici la fin de l’année.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :