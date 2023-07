Xiaomi prive de mises à jour sept de ses téléphones les plus populaires de ces dernières années

Les modèles de la série Xiaomi Mi 10, Redmi 9 et Redmi Note 9 ne bénéficient plus de nouvelles mises à jour système ni de mises à jour de sécurité.

Le Xiaomi Mi 10 Pro est l’un des smartphones qui ne bénéficie plus de mises à jour de sécurité à partir d’aujourd’hui

Xiaomi a de nouveau mis à jour sa liste de dispositifs ayant atteint la fin de leur période de support, et donc ne recevant plus de nouvelles mises à jour système ni de correctifs de sécurité. Cette fois-ci, l’entreprise a exclu de ses plans les modèles de trois familles différentes, parmi lesquels figurent certains des smartphones les plus populaires du catalogue de la marque ces dernières années.

Il y a un total de 7 (ou 10, si l’on compte les variantes destinées à différentes régions du monde) modèles affectés par ce changement, comme l’a annoncé le spécialiste de Xiaomi sur Twitter, Kacper Skrzypek.

Les Xiaomi Mi 10, Redmi 9 et Redmi Note 9 ne bénéficient plus de mises à jour

Les sept membres des séries Xiaomi Mi 10, Redmi Note 9 et Redmi 9 font partie des modèles ajoutés à la liste des dispositifs Xiaomi ayant atteint la fin de leur période de support. Par conséquent, aucun des appareils inclus ne bénéficie de mises à jour, que ce soit du système d’exploitation ou de la sécurité.

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10

Redmi 9

Redmi 9A

Redmi 9C

Redmi Note 9

Redmi Note 9 Pro

Cette mesure ne devrait surprendre personne à ce stade, compte tenu qu’il s’est écoulé près de trois ans depuis que ces appareils ont été lancés sur le marché. Et puisque la politique de support de Xiaomi n’est pas aussi étendue que celle de Samsung, Google ou d’autres marques, trois ans d’engagement représentent tout ce que l’on peut attendre de Xiaomi aujourd’hui, surtout pour les appareils de milieu de gamme ou d’entrée de gamme.

Ceux qui possèdent l’un des téléphones concernés par ce changement devront probablement chercher une alternative pour profiter des dernières nouveautés du système d’exploitation, ou bien changer leur téléphone pour un modèle plus récent. Sinon, ils devront apprendre à vivre avec les inconvénients d’un téléphone non mis à jour.



