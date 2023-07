Ce Xiaomi avec 12 Go de RAM et Snapdragon 8 Gen 2 baisse de près de 400 € depuis son lancement

L’offre est la meilleure que vos yeux verront sur Internet depuis son lancement, surtout pour ce modèle haut de gamme.

Ce Xiaomi 13 avec beaucoup de RAM s’effondre et avec livraison gratuite depuis la France.

Lorsque Xiaomi a présenté le Xiaomi 13 avec le modèle Pro, nous n’imaginions pas que son prix allait chuter autant en si peu de temps. Il a été lancé en décembre 2022 au prix de 1099 euros pour le modèle avec 12 Go de RAM, et aujourd’hui il peut être à vous pour seulement 709 euros sur AliExpress Plaza, avec livraison gratuite depuis la France et toutes les garanties européennes.

Cependant, seuls les modèles de couleur noire et verte sont en solde, car le blanc est épuisé. Les unités sont limitées. Si j’étais toi, je profiterais de cette offre, car sur le site web de Xiaomi il est vendu pour 949,99 euros et sur Amazon pour 1015 euros. On ne laisse généralement pas passer de telles offres. Procurez-vous l’un des meilleurs smartphones haut de gamme actuels à un prix historique.

Achetez le Xiaomi 13 avec 12 Go de RAM avec une remise de près de 400 euros

Ce Xiaomi 13 sera bientôt mis à jour vers Android 14. Il fonctionne actuellement sous Android 13 avec la couche de personnalisation MIUI 14, déjà prête à passer à la nouvelle version du système de Google. C’est un téléphone avec des performances spectaculaires et un appareil photo qui fait une impression durable sur le marché.

Le Xiaomi 13 est extrêmement puissant, grâce au Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, un processeur de 4 nm qui fonctionne à une vitesse d’horloge de 3,2 GHz. Il est accompagné du GPU Adreno 740, de 12 Go de RAM LPDDR5X et de 256 Go de stockage UFS 4.0 d’une vitesse extrêmement élevée. C’est un matériel capable de dépasser largement les 1 200 000 points dans le test Antutu.

Il est très haut de gamme et compact à la fois. Cela fait longtemps que nous n’avons pas vu un téléphone aussi compact dans la gamme haute de gamme. Il dispose d’un écran Oled de 6,36″ Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1900 nits. Tout cela dans un corps en alliage d’aluminium et en verre Gorilla Glass Victus de seulement 8 mm d’épaisseur.

À l’arrière, on trouve une caméra qui a obtenu 130 points dans le test DxOMark. Cela a été rendu possible grâce à une triple caméra composée d’un capteur Sony IMX800 de 54 MP f/1.8, d’un objectif grand-angle Omnivision de 13 MP et d’un téléobjectif Samsung de 10 MP avec zoom optique 3,2x. Il peut enregistrer en 4K à 60 ips et même en 8K. Il est équipé d’objectifs optiques professionnels signés par Leica, une fonctionnalité spectaculaire.

La batterie de ce Xiaomi a une capacité de 4500 mAh, de quoi nous offrir une utilisation d’environ deux jours. Sa charge rapide atteint 67 W, plus que suffisant pour recharger de 0 à 100% en moins de 40 minutes. Il prend également en charge la charge sans fil de 50 W et la charge inversée jusqu’à 10 W.

➡️ Voir l’offre Xiaomi 13 (12/256 Go)

Pour finir, sa connectivité est conforme à ce que l’on trouve dans le reste de la gamme haute de gamme : compatibilité avec les réseaux 5G, NFC pour les paiements sans contact, infrarouge, double SIM pour utiliser deux lignes téléphoniques, Bluetooth 5.3, WiFi 6 avec une vitesse Internet élevée et GPS d’une grande précision.

