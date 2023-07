Envisagez-vous d’acheter l’iPhone 15 ? Vous devrez commencer à préparer le portefeuille

Mark Gurman prédit une augmentation des prix des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max pour ces raisons.

Les iPhone 15 Pro seront plus chers

Quand les iPhone 15 sortiront, vous devrez non seulement être le plus rapide pour l’acheter car il semble qu’il y ait peu d’unités disponibles le jour des réservations, mais vous devrez aussi préparer votre portefeuille car les rumeurs affirment toujours qu’il y aura une augmentation du prix des modèles 15 Pro et 15 Pro Max, ce qui ferait du modèle Pro Max l’un des plus chers de l’histoire.

Cette fois, l’information provient de Mark Gurman, analyste de Bloomberg qui a un excellent historique dans le monde d’Apple lorsqu’il s’agit de faire des prédictions justes. Dans son dernier communiqué, il affirme qu’ Apple prévoit d’augmenter les prix des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, tandis que les modèles sans surnoms resteraient inchangés.

Si vous voulez acheter un iPhone 15 Pro en septembre, vous devrez préparer votre portefeuille

L’une des raisons pour lesquelles Apple prévoirait une augmentation des prix des modèles iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max est qu’elle a de grandes attentes pour ces appareils, ainsi que pour la gamme iPhone 15 en général. La société à la pomme prévoit de vendre au moins autant d’iPhone 15 que d’iPhone 14, avec une prévision de 85 millions d’unités cette année. Plus de demande. Plus de prix. Plus de revenus pour la gamme iPhone.

L’augmentation présumée des prix n’est pas seulement due aux grandes attentes du Apple Park, mais également aux différentes innovations que les modèles apporteraient. Si les rumeurs se confirment, nous verrions un changement de design, un châssis en titane ou un changement vers un port USB-C pour abandonner le Lightning après plus de dix ans.

Il est important de souligner que les deux iPhone 15 Pro seront équipés d’une puce A17 Bionic à l’intérieur, basée sur un processus de 3 nanomètres, ce qui les rendra plus puissants et plus économes en énergie que les prochains iPhone d’Apple. Sans oublier que les modèles Pro Max seront également équipés d’une nouvelle lentille périscope dans leur module appareil photo.

À tout cela s’ajoute également le prétendu nouveau bouton d’action qui remplacerait le Switch de silencieux ou la nouvelle technologie de batterie dont ils seront équipés, tous ces ajouts faisant de la liste des raisons d’augmenter les prix des modèles Pro une liste très longue.

Comme nous l’avons dit, l’augmentation des prix n’affecterait pas les modèles réguliers. Et cela n’indique pas qu’ils n’apporteront pas de nouveautés car ils arriveront également avec Dynamic Island, USB-C, de nouvelles couleurs ou un système photo de 48 mégapixels. Quoi qu’il en soit, nous devrons attendre que Apple le confirme, mais cette augmentation semble très logique.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :