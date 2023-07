Twitter est histoire : Elon Musk annonce le nouveau nom et logo du réseau social.

Elon Musk annonce un changement de nom et de logo pour Twitter qui s’appelle désormais « X ».

Twitter s’appelle désormais X, et voici son nouveau logo

Depuis que Twitter a été acquis par Elon Musk, nous avons vu des changements dans le réseau social qui suscitent des passions et des peurs. Le propriétaire de Tesla a sa propre vision du réseau social et c’est dans cette optique que les modifications sont appliquées ces dernières semaines. Mais il semble que les changements ne vont pas s’arrêter car le réseau social tel que nous le connaissons est sur le point de devenir de l’histoire.

Elon Musk a récemment annoncé le nouveau nom et logo du réseau social. Bonjour, X. Au revoir, Twitter. Les changements vont bientôt avoir lieu et d’ailleurs, x.com redirige déjà vers twitter.com et le nouveau logo et nom basés sur la lettre X sont sur le point de remplacer l’emblématique oiseau.

Twitter est sur le point de subir l’un de ses plus grands changements

Elon Musk, dans une série de tweets hier soir, a annoncé le changement de marque de Twitter en « X ». Ce terme est devenu une constante dans la dénomination de ses entreprises et produits. C’est donc la principale raison de ce changement de branding.

Tout a commencé avec la déclaration suivante de Musk : « bientôt, nous dirons au revoir à la marque Twitter et progressivement à tous les oiseaux ». Et il élargit le cadre avec un autre tweet qui disait : « si un logo X suffisamment bon est publié ce soir, nous en ferons le nouveau logo du réseau social demain ».

De plus, Musk a participé à une session Twitter Spaces intitulée « Personne ne parle jusqu’à ce qu’on appelle Elon Musk ». Il est resté silencieux pendant près d’une heure avant d’annoncer que le logo de Twitter changerait le lendemain et qu’il « supprimait le logo de Twitter du bâtiment avec des chalumeaux ».

Il semble que ce changement soit une décision ferme car le propriétaire de Twitter a complètement changé son profil, modifiant sa photo avec le nouveau logo, sa biographie avec le nouveau site web ainsi qu’un GIF montrant la nouvelle marque qui est maintenant son tweet épinglé. Les employés ont déjà été informés par Musk, donc nous verrons les changements aujourd’hui.

Mise à jour | Twitter change officiellement de logo

C’est fait. Comme l’avait confirmé Elon Musk lui-même, Twitter s’appelle simplement « X » et le nouveau logo apparaît déjà sur la page du réseau social, remplaçant l’emblématique oiseau bleu.

Twitter vient de changer de logo pic.twitter.com/C1Frl5S7Ja — (@CCollado_R) 24 juillet 2023

Pour l’instant, il est encore possible de trouver de nombreuses mentions à Twitter et d’autres concepts associés à l’ancien nom dans plusieurs parties du réseau social. On peut s’attendre à ce que l’entreprise apporte les modifications nécessaires au fil des heures, jusqu’à ce que l’ancienne marque disparaisse une fois pour toutes.



