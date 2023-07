L’application officielle de ChatGPT pour Android est maintenant disponible sur Google Play

OpenAI a officiellement annoncé la sortie de l’application officielle ChatGPT pour les appareils Android.

ChatGPT, l’IA chatbot d’OpenAI, qui a maintenant sa propre application officielle pour Android

A partir d’aujourd’hui, ChatGPT dispose désormais d’une application officielle pour les appareils Android. Quelques semaines après le lancement de sa version pour iPhone, OpenAI a annoncé l’arrivée de l’application officielle du chatbot IA le plus populaire du moment sur les appareils Android, qui sera disponible dans le monde entier via Google Play Store.

OpenAI avait déjà annoncé il y a quelque temps qu’il travaillait à apporter l’expérience ChatGPT aux utilisateurs Android via une application officielle. Et bien que cela ait pris un peu plus de temps que prévu, le moment est enfin venu.

ChatGPT est maintenant sur Google Play: inscrivez-vous pour être parmi les premiers à télécharger l’application

Profitant de la sortie de l’application, OpenAI a partagé une série de captures d’écran montrant l’interface de l’application ChatGPT dans sa version destinée à Android. À première vue, il n’y a pas de différences par communiqué à la version iOS.

Au moment de la publication de cet article, l’application ChatGPT pour les appareils Android n’est pas disponible en téléchargement. OpenAI a décidé de publier l’application sur Google Play Store, permettant aux utilisateurs de s’inscrire pour recevoir une notification lorsque celle-ci sera disponible. Les téléchargements devraient être disponibles au cours des prochaines heures.

Avec l’application ChatGPT, il est possible de converser avec le chatbot sur son téléphone de manière plus facile et intuitive, sans avoir à passer par la version web. ChatGPT pour Android offre un accès au modèle GPT-4 via le téléphone pour les abonnés à ChatGPT Plus, et dispose de certaines fonctionnalités supplémentaires qui ne sont pas présentes dans la version web, telles que la possibilité de faire des requêtes vocales grâce à l’intégration du modèle Whisper, ainsi que la synchronisation multi-appareils.

Pour télécharger ChatGPT sur Android, il suffit d’accéder à la page de l’application sur Play Store, et de cliquer sur le bouton « Préinscription ». Ainsi, nous recevrons une notification sur notre téléphone une fois que l’application sera disponible au téléchargement.

Télécharger ChatGPT sur Google Play Store

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :