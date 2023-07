Le possible date de sortie du Mac mini et du MacBook Pro avec M3 est révélée

Mark Gurman jette un peu de lumière et nous parle des dates possibles de sortie des Mac mini et des MacBook Pro avec le processeur M3.

La date de sortie des Mac mini et des MacBook Pro M3 révélée

Depuis quelques semaines, nous connaissons les plans possibles d’Apple pour 2023 et 2024. Parmi ces plans figurentle lancement de plusieurs Mac le mois prochain en octobre ou de nouveaux MacBook Pro et Mac mini, tous avec des processeurs M3. Il semble que nous puissions déjà les situer dans le temps car Mark Gurman a divulgué une possible date dans le dernier numéro de sa newsletter.

Selon l’analyste, le prochain mois d’octobre nous verrons le lancement de nouveaux modèles de Mac avec le processeur Apple silicon M3, parmi lesquels se trouveront le MacBook Air 13 pouces ou l’iMac 24 pouces, ce qui indique que le Mac mini et le MacBook Pro devront attendre jusqu’en 2024.

Le décompte commence : les processeurs M3 sont sur le point d’être révélés

Le processeur M3 d’Apple est sur le point de faire son apparition, en réalité, comme nous l’avons dit, nous verrons les premiers Mac avec ce processeur dès octobre. Cependant, pour d’autres modèles comme le Mac mini, il faudra attendre au moins jusqu’à la fin de 2024 pour les voir, comme le souligne Mark Gurman.

Il y aurait de petites mauvaises nouvelles pour ceux qui attendent la version Pro des MacBook de 14 et 16 pouces, car nous ne les verrions pas non plus en octobre aux côtés des premiers Mac avec M3, mais Apple les présenterait en 2024, au plus tard, fin de l’année, donc nous n’aurions pas à attendre trop longtemps.

Il est normal qu’Apple veuille espacer les lancements de ses Mac dans le temps. Il est logique que leur priorité soit de d’abord lancer sur le marché les modèles les plus populaires comme le MacBook Air ou le MacBook Pro, tout en réservant les modèles tels que le Mac mini pour plus tard.

Cependant, les lancements dans la gamme Mac sont très peu prévisibles car nous avons vu des annonces en janvier ou en juillet, par exemple. Ainsi, grâce aux informations de Mark Gurman, nous pouvons nous faire une idée de la chronologie qu’Apple pourrait suivre, mais ne considérons rien comme certain tant que l’entreprise ne l’officialise pas.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :