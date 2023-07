L’iPhone « tout écran » se rapproche : Apple a demandé à LG et Samsung de créer des écrans sans bordures

Apple a demandé à Samsung et LG de lui fabriquer un écran OLED sans bordures, ce qui suggère que Cupertino continuera pour le moment de parier sur des facteurs de forme traditionnels.

La semaine dernière, nous vous parlions du futur iPhone avec écran enroulable qui, selon les rumeurs, pourrait arriver après la publication d’un brevet par Apple pour un téléphone avec un écran de ces caractéristiques. Cette information suggérait que Cupertino aurait pu donner une nouvelle tournure au concept du téléphone pliable de Samsung, à condition que ces écrans soient montés sur des futurs appareils de l’entreprise.

Auparavant, il avait été dit qu’Apple pourrait opter pour un iPad pliable. Qu’il s’agisse d’un écran pliable ou enroulable, toutes ces rumeurs surviennent à un moment où les téléphones pliables peinent à s’imposer sur le marché. Il semble que des fabricants comme Samsung (et ceux qui se lancent dans l’aventure, tels que OPPO ou Motorola) sont déterminés à ce que le public adopte le pliable, alors qu’il semble que de nombreux utilisateurs n’y adhèrent pas pour le moment.

Mais nous ne sommes pas ici pour en parler. Le sujet de cet article est, comme vous pouvez le déduire du titre, les écrans Apple. Selon les informations recueillies par le média coréen TheElec, Tim Cook aurait commandé à Samsung et LG un panneau OLED sans bordures, ce qui semble enfin nous rapprocher des « tout écran » d’Apple.

Apple continue de parier sur des écrans rigides et plats

D’après les informations auxquelles nous avons eu accès, Apple souhaite un écran avant tout écran, rigide et plat. Le fabricant de Cupertino affirme vouloir conserver l’essence de son produit, mais offrir aux utilisateurs un écran beaucoup plus complet (même si les bordures sont déjà minimales sur l’iPhone 14).

Cela infirme la théorie selon laquelle un iPhone pliable pourrait voir le jour à l’avenir. Quant à l’écran enroulable, nous avons déjà dit que tous les fabricants déposent de nombreux brevets chaque année et que tous ne se concrétisent pas. En ce qui concerne cet écran sans bordures, nous savons d’après le média qu’ils ne veulent pas implémenter les écrans courbés que nous pouvons voir sur la série Galaxy S23 Ultra, par exemple.

De plus, les écrans courbés provoquent un effet loupe sur les bords, ce que Apple souhaite éviter à tout prix. En plus de l’effet de distorsion optique observé sur ces écrans, ils sont plus vulnérables aux chocs extérieurs. Et c’est un problème, car pour qu’Apple puisse atteindre son objectif, il faut trouver de la place pour l’antenne du téléphone et s’assurer qu’elle ne subit aucune interférence. Selon les informations recueillies, cela est beaucoup plus facile à réaliser avec un écran courbé.

De plus, il y a d’autres difficultés qui vont mettre les fabricants dans une impasse pour donner à Apple ce qu’il souhaite. Par exemple, tous les écrans OLED ont une couche inorganique qui bloque l’humidité et l’oxygène, grâce aux bordures de l’écran.

L’industrie de la téléphonie mobile s’efforce depuis longtemps de créer un téléphone entièrement composé d’écran, mais pour le moment, les efforts restent insuffisants. Apple veut y parvenir, mais cela représente tout un défi pour les fabricants d’écrans.

