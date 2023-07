Xiaomi baisse le prix de sa friteuse à air « Pro » : 4 litres, programmation de 24 heures et Google Assistant

Pour moins de 100 euros, vous pouvez obtenir une friteuse à air puissante, avec un grand plateau et différents modes de cuisson.

Voici la friteuse à air la plus avancée de Xiaomi, en vente pendant quelques heures seulement.

Xiaomi simplifie votre vie en vous aidant à manger sainement et à réduire votre consommation de matières grasses grâce à l’offre actuelle sur sa boutique officielle. La vedette est la Xiaomi Smart Air Fryer Pro, sa meilleure friteuse à air, un dispositif qui facilitera grandement vos tâches culinaires et les rendra plus rapides. La Xiaomi Smart Air Fryer Pro est vendue au prix recommandé de 129,99 euros, mais vous pouvez maintenant l’acheter pour seulement 94,99 euros en appliquant le coupon de 5 euros pour les nouveaux utilisateurs.

Pour moins de 100 euros, vous pouvez obtenir une friteuse à air avec différents modes de cuisson, vous pourrez faire rôtir du poulet ou décongeler des aliments congelés. Son plateau a une capacité de 4 litres, ce qui vous permet de cuisiner pour plusieurs personnes en une seule fois. De plus, la Smart Air Fryer Pro vous permet même de programmer son fonctionnement jusqu’à 24 heures à l’avance afin de trouver votre repas prêt lorsque vous rentrez chez vous.

Pour l’acheter pour seulement 94,99 euros, cliquez sur « Coupon : 5,00€ de réduction » et sur « Obtenir maintenant », le coupon sera automatiquement appliqué dans la fenêtre de paiement. Attention, notez que l’offre se termine ce lundi 24 juillet, vous n’avez que quelques heures pour en profiter. Pendant ce temps, sur Amazon et MediaMarkt, elle reste au prix initial de 129 euros, ce qui la rend beaucoup plus chère.

Une fois que vous aurez essayé cette Xiaomi Smart Air Fryer, elle deviendra un appareil dont vous ne pourrez plus vous passer. Cette friteuse à air simplifiera considérablement votre travail de cuisine et vous permettra de préparer des plats beaucoup plus sains qu’une friteuse à huile. Avec cette Smart Air Fryer, vous pouvez faire cuire du poulet et des pommes de terre, déshydrater des fruits, fermenter des yaourts, préparer de délicieux légumes au four et même des gâteaux.

La friteuse à air la plus avancée de Xiaomi met à votre disposition 11 modes de cuisson différents pour préparer une grande variété de plats. Elle peut préparer des repas pour jusqu’à 4 personnes en une seule fois, car son plateau a une grande capacité de 4 litres. Il vous suffit de mettre les aliments, de les assaisonner selon vos besoins et d’ajouter une pincée d’huile pour qu’ils soient savoureux.

La Xiaomi Smart Air Fryer dispose d’une molette de contrôle à l’avant qui permet de choisir parmi les différents modes de cuisson : viande, poisson, gâteaux, yaourts… À l’intérieur de la molette se trouve un petit écran OLED où vous pourrez voir le mode configuré, la température et le temps restant. La friteuse à air elle-même vous rappellera à mi-programme que vous devez remuer les aliments pour qu’ils cuissent uniformément.

L’un des aspects distinctifs de cette friteuse à air est sa capacité à programmer son fonctionnement jusqu’à 24 heures à l’avance. C’est une fonction très pratique car elle vous permettra de trouver un repas fraîchement cuisiné à votre retour du travail ou des cours, par exemple.

Cette Xiaomi Smart Air Fryer peut être connectée à l’application Xiaomi Home sur votre téléphone, où vous trouverez plus de 100 recettes intelligentes qui vous donneront de très bonnes idées pour de nouveaux plats. Si vous êtes débutant en cuisine, ces 100 recettes vous donneront de nombreuses idées. De plus, la friteuse est compatible avec Google Assistant, ce qui indique que vous pouvez la mettre en marche en utilisant simplement votre voix.

Comme vous pouvez le constater, cette Xiaomi Smart Air Fryer ne manque de rien, c’est l’une des friteuses à air les plus complètes. Son nettoyage n’est pas non plus un problème car le plateau a un revêtement antiadhésif. Rappelez-vous que vous pouvez acheter la friteuse à air la plus avancée de Xiaomi pour seulement 94,99 euros, uniquement pendant ce lundi 24 juillet. Le catalogue du fabricant va au-delà, il y a d’autres produits Xiaomi pour la cuisine qui méritent également votre attention.

