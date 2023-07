Une Touch Bar sensible à la pression pourrait être la grande protagoniste des futurs MacBook Pro

Un brevet prévoit le retour d’une Touch Bar renouvelée dans une future nouvelle génération de MacBook Pro.

La Touch Bar pourrait revenir sur les MacBook Pro

La Touch Bar a été et est l’une des caractéristiques les plus aimées et détestées des MacBook Pro. Une sorte de barre tactile située en haut du clavier permettant d’effectuer des actions telles que régler le volume, insérer des émoticônes, et bien d’autres. En réalité, nous assistons à la disparition de cette fonctionnalité, mais un brevet révèle tout le contraire : la Touch Bar pourrait faire son retour en étant sensible à la pression.

Comme le révèle une demande de brevet de la société Cupertino, la future génération de MacBook Pro pourrait être dotée d’une Touch Bar renouvelée, un écran tactile 3D permettant d’effectuer différentes actions grâce à la pression de nos doigts.

Et Apple n’aurait pas seulement exploré les écrans tactiles sur plusieurs appareils de son écosystème, mais aurait également exploré les écrans sensibles à la pression. Parmi les options, on trouve une Touch Bar avec un changement de paradigme permettant d’effectuer des actions de manière différente et rapide.

Il est évident que les détails et les applications des brevets sont souvent énigmatiques. Néanmoins, il est possible d’affirmer que ce brevet, intitulé « Boîtier de dispositif informatique contenant un écran et des capteurs de force », est directement lié à l’étude et au développement des écrans tactiles et de la capacité de détection de force au contact.

Si l’on regarde les représentations graphiques jointes au brevet, il semble qu’Apple appelle l’écran d’un MacBook « l’écran principal ». De plus, il fait référence à un hypothétique « écran secondaire » situé près du clavier, qui pourrait être une bande ou une ligne horizontale située juste au-dessus du bord supérieur des touches.

Selon un extrait de la demande de brevet, « l’écran secondaire pourrait fonctionner comme un dispositif d’entrée supplémentaire ou complémentaire et, dans certains cas, il pourrait étendre la fonctionnalité du dispositif d’entrée principal ». Il est ensuite souligné que « l’écran secondaire est capable de modifier un ou plusieurs éléments, icônes, graphiques ou similaires affichés sur ledit écran en fonction des variations du contexte de l’interaction de l’utilisateur pour fournir des entrées sensibles au contenu ».

Quoi qu’il en soit, il faut tenir compte du fait qu’il s’agit d’un brevet, d’une idée d’invention qu’Apple aurait explorée et qui n’indique pas que nous la verrons dans le futur. Cependant, cela nous donne une idée des idées que Apple pourrait concrétiser à l’avenir.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :