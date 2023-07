Sonido HD avec une réduction historique : voici ces casques haut de gamme avec annulation de bruit.

Ce que nous attendions depuis longtemps de HUAWEI est arrivé, et avec une grande réduction.

Ses 30 heures de batterie et son design très similaire aux AirPods Pro en font un choix d’achat à considérer.

Vous cherchez à acheter de bons écouteurs sans fil avec réduction de bruit ? Il en existe une multitude sur le marché actuel, en réalité, tous les écouteurs de plus de 100 euros ont cette fonction, certains avec plus ou moins de succès. Aujourd’hui, je veux partager une offre exceptionnelle pour les HUAWEI FreeBuds Pro 2, qui baissent jusqu’à 145 euros sur Amazon uniquement en blanc.

Le meilleur prix pour les autres couleurs peut être trouvé sur le site officiel de HUAWEI, où le prix de tous les modèles est de 169 euros. Ne manquez pas l’occasion de profiter du son de ces écouteurs à un prix historique, avec un égaliseur adaptatif, une annulation de bruit active et une batterie très durable.

HUAWEI FreeBuds Pro 2

Achetez les FreeBuds Pro 2 avec une réduction de 27% limitée

Si vous souhaitez un son de qualité, une grande autonomie et une bonne isolation acoustique, ne cherchez pas plus loin, ces HUAWEI FreeBuds Pro 2 sont un excellent choix. Ils sont capables de traiter des fréquences de 14 à 48 000 Hz, ce qui indique que vous pourrez entendre des sons qu’il était physiquement impossible de percevoir avec d’autres écouteurs.

Ils sont compatibles avec les codecs audio LDAC, propriété de Sony, ce qui vous offre un streaming audio sans fil d’une qualité pouvant atteindre 990 Kbps, soit trois fois plus que Spotify Premium. Cela nous permettra de profiter pleinement de services de musique en ligne sans perte tels qu’Amazon Music, Apple Music ou Tidal, entre autres.

Ces HUAWEI FreeBuds 2 Pro intègrent une égalisation intelligente qui s’adapte à la fois au bruit ambiant et à la façon dont nous portons les écouteurs. Cela contribuera grandement à ce que l’annulation de bruit s’adapte également à notre niveau d’écoute et nous offre la meilleure expérience sonore et d’isolation possible.

Avec une seule charge, vous aurez jusqu’à 30 heures de lecture musicale dans l’étui de charge. Seuls les FreeBuds 2 Pro vous offriront 6,5 heures d’utilisation sans activer l’annulation de bruit (4 heures avec elle activée en tout temps). L’étui se charge en une heure avec un câble USB-C inclus et également sans fil, permettant une charge de 2 W sans fil.

Les écouteurs intègrent un haut-parleur dynamique de 11 mm et un diaphragme planaire. Cela nous offre un son plus complet, naturel et immersif dans tout ce que nous écoutons, du cinéma à la musique en passant par les concerts en direct.

Ces écouteurs sont résistants à l’eau et à la poussière avec la certification IP54. Vous n’aurez plus à vous soucier de la transpiration ou de la pluie. De plus, les commandes sont une combinaison de commandes tactiles et résistives, vous permettant de les contrôler par des touches grâce à leur accéléromètre ou en les pincant pour certaines fonctions.

HUAWEI FreeBuds Pro 2

Enfin, l’annulation de bruit active de ces FreeBuds 2 Pro peut réduire jusqu’à 47 dB du bruit ambiant. Procurez-vous ces écouteurs haut de gamme qui améliorent les performances jusqu’à 30% par communiqué aux HUAWEI FreeBuds Pro de première génération.

