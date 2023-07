Spotify Premium augmentera également de prix dans certains pays prochainement

Selon un communiqué du Wall Street Journal, Spotify Premium augmentera son prix aux États-Unis, passant de 9,99 dollars par mois à 10,99 dollars mensuels.

Le plan de paiement de Spotify augmentera également son prix prochainement.

Malgré l’existence de plusieurs alternatives intéressantes à Spotify telles que Amazon Music, Apple Music, YouTube Music, Tidal ou Deezer, la plateforme suédoise reste le service de streaming musical le plus populaire aujourd’hui, car elle n’arrête pas d’améliorer ses applications avec de nouvelles fonctionnalités comme l’option d’écouter de la musique hors ligne et, en plus, elle permet d’écouter à la fois de la musique et des podcasts.

Eh bien, il y a quelques jours, nous vous avons informé que YouTube Premium, l’abonnement payant qui comprend YouTube Music, avait augmenté son prix aux États-Unis. Et maintenant, une information récente révèle que Spotify Premium augmentera également son coût mensuel très bientôt dans certains pays.

Spotify Premium augmentera le prix de son plan individuel dans une douzaine de pays du monde

Selon un communiqué récent du Wall Street Journal, Spotify augmentera, très prochainement, le coût mensuel de son abonnement payant, Spotify Premium, dans une douzaine de pays du monde, y compris les États-Unis.

En principe, cette hausse n’affecterait que le plan individuel de Spotify Premium, qui passerait de 9,99 dollars par mois à 10,99 dollars par mois aux États-Unis, car les autres modalités du plan Premium telles que Duo, Family et Student Premium conserveraient leur prix actuel.

Il faut noter que Spotify n’a pas augmenté le prix de son abonnement individuel depuis une décennie, mais les augmentations de coût réalisées par Amazon, Google et Apple dans leurs services de streaming sur certains marchés obligent la société suédoise à prendre des mesures pour améliorer sa rentabilité et ainsi calmer les pressions de ses investisseurs.

Cette modification de prix de Spotify Premium sera mise en œuvre au cours des prochains mois aux États-Unis, puis se déploiera dans d’autres régions du monde et, bien qu’il ne soit pas confirmé quels seront les premiers pays à bénéficier de cette augmentation de coût, ce qui est clair, c’est que cette hausse des prix arrivera en France tôt ou tard.

