Google Photos pour Android change son design du haut en bas : toutes les nouveautés.

En tant qu’utilisateur Android que nous imaginons que vous êtes (car sinon, vous ne liriez probablement pas cet article), vous avez probablement dû tomber sur Google Photos à un moment donné au fil des ans. C’est l’application de galerie d’images par défaut sur les téléphones Google, le Google Pixel 7 Pro étant l’une des dernières additions à la famille (bien qu’il soit déjà parmi nous depuis un certain temps).

Applications de photographie

Bien sûr, compte tenu de tout ce qui a changé avec Android 13, il était prévisible que la société Google repense également certaines de ses applications phares, et selon la chaîne de Télégram Google News, c’est maintenant Google Photos qui va être entièrement rénovée. Du moins en termes visuels, car des éléments tels que les outils d’édition de base resteront présents.

Les images publiées sur la chaîne nous montrent à quoi ressemblera cette refonte visuelle. Pour commencer, la barre de navigation inférieure disparaît. Au même endroit, il est mentionné que le nouveau Google Photos est en cours de déploiement pour un petit groupe d’utilisateurs pour le moment, ce qui suggère que la grande majorité des téléphones ne le propose pas encore.

La nouvelle version de Google Photos remplace la barre inférieure par une barre flottante, bien que cela ne se voie pas très bien sur les photos. Dans cette barre flottante, nous trouvons les onglets Photos, Souvenirs et Bibliothèque, tandis que la recherche d’images est désormais reléguée à un bouton circulaire flottant situé en bas à droite de l’écran.

Un bon nombre de ces changements ne sont pas en accord avec le reste des applications de Google, ce qui nous amène à nous demander si nous verrons ce nouveau design dans des versions stables à l’avenir. Selon Nail Sadykov, responsable de la chaîne Telegram mentionnée précédemment, sur Twitter, il est fortement souligné qu’il s’agit d’un « petit groupe d’utilisateurs » qui ont accès au nouveau design, ce qui suggère que Google ne prévoit peut-être pas de lancer cette version rénovée :

Google Photos app is testing an updated navigation design.

The bottom navigation bar was replaced by a slider consisting of photo, memories, and library tabs, with a search button to the right of it. pic.twitter.com/MXbiAk4PRN

— Наиль Садыков (@Nail_Sadykov) Juillet 21, 2023