Sony Projet Q : la nouvelle console portable de Sony se dévoile avec une version d’Android à l’intérieur

Sony Project Q est le pari de PlayStation pour les utilisateurs intéressés par le jeu à distance.

Ce dernier week-end, une fuite remarquable s’est produite sur les réseaux sociaux. Encore une fois, Twitter a été le théâtre de la fuite de la Sony Project Q, le périphérique avec lequel nous pourrons jouer à la PS5 à distance, avec plusieurs photos et une vidéo accrocheuse dans laquelle, en naviguant dans les menus, il est clair que cette console portable pourrait intégrer une version d’Android.

Project Q continue de susciter des critiques

Nous avons pu le découvrir grâce à la fuite réalisée par Zuby Tech, qui se consacre à partager une grande partie des nouveautés autour des consoles et jeux vidéo de Sony. Sans révéler comment il a eu accès à ce contenu, dans la vidéo, nous pouvons voir l’utilisateur naviguer à travers les menus de l’écran tactile, où nous voyons à gauche une barre de navigation Android et des icônes avec le célèbre Android de Google.

PlayStation Project Q Leaks: #PlayStation #ProjectQ

Les réactions n’ont pas tardé sur les réseaux sociaux, et les retours ont sûrement été beaucoup plus négatifs que ce que Sony aurait souhaité, ce qui accumule les problèmes pour Jim Ryan. Il convient de rappeler que la console Project Q ne jouera pas de jeux vidéo en elle-même, mais est seulement conçue pour jouer à distance à la PS5, ce qui implique deux choses : nous avons besoin d’une connexion Internet très puissante et la PS5 doit rester allumée.

Le périphérique que personne ne voulait

Il ne fait aucun doute que la grande majorité du secteur considère ce système comme mort avant même son lancement. Depuis que Sony a décidé de sacrifier sa ligne de consoles portables, après les générations de PSP et PSVita, de nombreux joueurs attendaient le retour de PlayStation dans le monde des consoles portables, maintenant que le marché des jeux vidéo sur mobiles est mieux compris. Et pourtant, ce qui a été annoncé est Project Q, un souhait bien loin de ce que les fans voulaient réellement.

Nous ne savons toujours pas quand ce système arrivera dans les stores en fin d’année 2023, mais face aux réactions négatives généralisées, il faudra voir si Sony continue avec le Project Q ou s’il décide de le mettre en veille pour redéfinir les objectifs de cette console. Bien que peu de gens s’attendent à ce que PlayStation fasse marche arrière, on s’attend à ce qu’elle arrive sur les marchés à un prix inférieur à 300 dollars.



