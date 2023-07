Grandes nouvelles: le téléphone portable le moins cher de Xiaomi de l’année 2022 peut enfin profiter de MIUI 14 basé sur Android 13

Il n’y a pas de meilleur moyen de commencer une semaine que de donner une nouvelle qui va réjouir de nombreux utilisateurs. Comme vous le savez déjà, plusieurs terminaux Xiaomi n’ont pas encore été mis à jour vers la dernière version de MIUI 14, et parmi eux se trouvait le populaire Redmi 10C, qui vient enfin de la recevoir.

De plus, le meilleur de tout, c’est qu’il n’a pas été laissé de côté par Android 13, permettant ainsi d’offrir toutes les dernières fonctionnalités logicielles proposées par la marque dans cette mise à jour. Cependant, pour le moment, seuls les utilisateurs inscrits au programme Mi Pilot de Xiaomi pourront l’installer, mais nous avons au moins confirmation qu’elle arrivera de manière stable plus tôt que tard.

Le Redmi 10C peut enfin être mis à jour vers MIUI 14 basé sur Android 13

Dans ce cas, le Redmi 10C vient de recevoir la version V14.0.2.0.TGEEUXM, un logiciel basé sur la dernière version d’Android 13 et qui devra attendre pour pouvoir être téléchargé de manière stable et installé via OTA, ce qui se produira au cours des prochaines semaines si tout fonctionne comme il se doit.

Grâce à cette mise à jour, l’appareil pourra profiter de grandes améliorations en termes d’optimisation du système ainsi que de nouvelles fonctionnalités liées à l’esthétique du téléphone. Cela est assez important compte tenu du fait que nous avons affaire à un téléphone d’entrée de gamme, donc toute amélioration de performance rendra l’expérience avec le smartphone meilleure.

Par conséquent, il ne reste plus qu’à attendre que Xiaomi rende ce logiciel disponible de manière stable, ce qui ne devrait pas tarder à arriver si tout fonctionne correctement. Le meilleur, c’est que nous avons déjà la confirmation que notre Redmi 10C pourra être mis à jour vers la dernière version disponible, ce qui est sans aucun doute une excellente nouvelle pour tous ceux qui l’utilisent au quotidien.

Source | MIUIes

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :