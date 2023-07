Ce robot nettoyeur de piscine est en solde à seulement 100 €

Vous pourrez désormais avoir le fond de la piscine prêt pour la visite des amis et de la famille sans vous soucier.

Ce robot de piscine sans fil a une grande puissance d’aspiration, une grande batterie et un mouvement intelligent.

Avez-vous une piscine à la maison et en avez-vous assez d’utiliser le filet pour « pêcher » la saleté et la longue brosse pour balayer le fond ? Cela ne se termine jamais bien et vous avez besoin d’un aspirateur robot spécialement conçu pour une piscine. Ce robot nettoyeur WYBOT WY1102 est disponible en deux couleurs et les deux ont une remise de 100 euros, ce qui porte leur prix final à 199,99 euros sur Amazon.

Il vous suffit de vous assurer qu’il a suffisamment de batterie pour éliminer toute la saleté de votre piscine avant l’arrivée des invités. Avec sa puissance d’aspiration, son autonomie et sa facilité d’utilisation, cette offre est irrésistible si vous avez une piscine à la maison.

Obtenez un robot nettoyeur de piscine avec une remise de 100 euros

Avez-vous une piscine dans une zone où le fond souffre beaucoup ? La végétation et la montagne apportent souvent beaucoup de saletés à l’eau de votre piscine, entre les feuilles mortes et la poussière qui s’accumule inévitablement au fond, donnant un aspect négligé à votre chère piscine.

C’est pourquoi WYBOT fabrique depuis toujours des centaines de modèles de robots de piscine, à la fois sans fil et avec câble. Ce WY1102 est l’un des moins chers sur le marché actuel, et c’est l’un des gadgets les plus simples à utiliser.

Le WY1102 intègre une batterie qui peut nous donner une autonomie d’environ 50 minutes. Cela nous permettra de nettoyer une surface d’environ 50 mètres carrés, une piscine assez grande pour une seule maison. Si elle est beaucoup plus grande ou si vous recherchez un robot pour une piscine olympique, vous pourriez être intéressé par l’AIPER Seagull Pro, qui peut gérer environ 300 mètres carrés et bénéficie d’une réduction de 150 euros sur Amazon.

Ce robot, comme d’autres, est livré avec un crochet de récupération. Cela nous permettra de récupérer l’aspirateur robot du fond de la piscine avec peu d’effort. Le robot ne pèse que 3,6 kg, un poids similaire à celui d’un aspirateur robot classique pour la maison.

Il intègre une technologie de navigation intelligente qui lui permet de cesser de nettoyer, de se cacher à une extrémité de la piscine lorsque le nettoyage est terminé ou lorsqu’il est à court de batterie pour continuer.

Il dispose de deux raclures auxiliaires sur le dessous, vous pouvez choisir parmi deux puissances d’aspiration et il peut retirer des particules jusqu’à 180 μm grâce à son filtre ultra fin. Poussière, sable, petites feuilles et une multitude de saletés qui peuvent s’accumuler dans votre piscine chaque jour.

➡️ Voir l’offre Robot de piscine WYBOT WY1102

Ce robot est conçu pour franchir des pentes jusqu’à 15 degrés, ce qui convient aux piscines avec différents niveaux. Il est conçu pour se déplacer facilement dans les piscines en PVC, carrelage, vinyle ou avec une finition pulvérisée. Il peut également se déplacer librement dans une piscine de forme ronde, carrée ou irrégulière.

