Les nouveaux Samsung Galaxy Watch6 sauront si votre nourriture est suffisamment chaude

Il s’agit d’une nouvelle application appelée ‘Thermo Check’, qui permettra d’utiliser le thermomètre infrarouge des Galaxy Watch6 pour connaître la température de n’importe quoi dans notre environnement (y compris les aliments).

Le Samsung Galaxy Watch6 avec ses différentes options de couleur pour les bracelets | Image dévoilée

Nous continuons à divulguer les détails d’un deuxième Unpacked 2023 que Samsung tiendra ce mercredi prochain, et il semble que le géant sud-coréen continue de rendre impossible pour nous d’arriver à ses présentations avec une surprise à découvrir. Cette fois, encore une fois, nous avons les Galaxy Watch6, qui ont déjà fuité des images, des détails et même des prix en Europe, et maintenant nous entrevoyons que Samsung a découvert comment tirer parti du thermomètre infrarouge intégré.

Pour l’instant, nous attendons toujours que tous les utilisateurs des Galaxy Watch5 activent la fonctionnalité du thermomètre tant vantée par Samsung il y a environ un an, mais il semblerait que les autorités sanitaires n’aient pas encore accordé les autorisations nécessaires. En ce qui concerne les Galaxy Watch6, nous avons des avancées, et comme l’ont rapporté les collègues d’Android Authority, la société basée à Séoul a déjà préparé l’application ‘Thermo Check’ pour que les utilisateurs puissent utiliser cette fonctionnalité sur leurs nouvelles montres.

En réalité, heureusement, les mêmes sources de l’information confirment qu’à un moment donné, cette même application sera également disponible sur les Watch5 de 2022, mais sans nous donner de dates d’arrivée estimées.

Cela confirme qu’un an plus tard, Samsung a déjà tout préparé pour utiliser la mesure de température avec ses wearables de dernière génération, quelque chose qui jusqu’à présent n’a été vu fonctionner de manière transparente que dans le suivi du cycle menstruel féminin.

Tant les Galaxy Watch6, qui la lanceront, que les Galaxy Watch5 recevront très bientôt l’application ‘Thermo Check’ pour que nous puissions utiliser leur thermomètre IR pour mesurer la température de tout ce qui nous entoure.

Il n’y a pas beaucoup plus de détails, mais nous savons que ‘Thermo Check’ permettra aux utilisateurs de mesurer la température de tout ce qui les entoure, en pouvant vérifier la chaleur de leurs repas ou du biberon d’un bébé en pointant simplement le thermomètre IR de la montre sans avoir besoin de contact physique avec le produit ou la surface.

Les montres Samsung qui n’auront pas cette fonctionnalité seront celles antérieures à 2021, le Galaxy Watch4 étant le plus récent à ne pas incorporer le matériel nécessaire pour mesurer les températures par infrarouge.

