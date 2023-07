Les meilleurs navigateurs pour Windows 11 que vous pouvez installer en 2023

Voici les meilleurs navigateurs web que vous pouvez utiliser sous Windows. Nous vous expliquerons les points forts de chacun d’entre eux afin que vous choisissiez celui qui correspond le mieux à vos besoins.

Il existe de nombreux navigateurs disponibles pour Windows. Faites leur connaissance!

Le choix du navigateur sous Windows 11 est déterminant pour les utilisateurs. Il s’agit de l’outil logiciel le plus utilisé au quotidien. En effet, le navigateur web n’est plus seulement utilisé pour naviguer sur Internet, mais aussi pour accéder à toutes sortes d’outils tels que des traitements de texte, des éditeurs de photos, des machines virtuelles, et bien plus encore.

Dans les sections suivantes, nous vous proposons une série de navigateurs qui sont, selon nous, les meilleurs que vous pouvez installer sur votre ordinateur sous Windows 11. Découvrez celui qui correspond le mieux à vos besoins et quels sont les points forts de chacun d’entre eux.

Google Chrome

Google Chrome est le navigateur le plus utilisé au monde. Au fil des années, il a ajouté de nombreuses fonctionnalités qui l’ont maintenu en tête du marché, loin devant la concurrence. Il est basé sur la technologie Chromium, utilisée par de nombreux autres navigateurs, et malgré sa consommation élevée de mémoire RAM, c’est un navigateur rapide.

Pourquoi aimons-nous Google Chrome ? Voici nos raisons :

Simplicité . Certains disent que c’est un navigateur ennuyeux, mais nous pensons qu’il est préférable qu’il ne soit pas rempli de fonctionnalités inutiles.

. Certains disent que c’est un navigateur ennuyeux, mais nous pensons qu’il est préférable qu’il ne soit pas rempli de fonctionnalités inutiles. Synchronisation dans le cloud . Tous les éléments du navigateur sont synchronisés avec le compte Google, y compris les extensions installées. Lorsque vous formatez Windows et que vous téléchargez à nouveau Chrome, tout reste tel que vous l’avez laissé en vous connectant.

. Tous les éléments du navigateur sont synchronisés avec le compte Google, y compris les extensions installées. Lorsque vous formatez Windows et que vous téléchargez à nouveau Chrome, tout reste tel que vous l’avez laissé en vous connectant. Compatibilité avec les services de Google . Gmail, Docs et bien d’autres fonctionnent mieux avec Chrome. Par exemple, il est compatible avec la synchronisation hors ligne sur Drive ou Gmail.

. Gmail, Docs et bien d’autres fonctionnent mieux avec Chrome. Par exemple, il est compatible avec la synchronisation hors ligne sur Drive ou Gmail. Extensions. Chrome dispose d’un grand nombre d’extensions de toutes sortes.

Bien sûr, ce navigateur a également des aspects négatifs. Par exemple, ses performances ne sont pas les meilleures sur les ordinateurs modestes car il consomme beaucoup de RAM. Il est également bon de rappeler que la vie privée sur Chrome n’est pas la meilleure, en particulier vis-à-vis de Google.

Téléchargez Google Chrome

Microsoft Edge

Microsoft Edge est le navigateur intégré à Windows. C’est un excellent navigateur à bien des égards. Aujourd’hui, son développement est basé sur Chromium, ce qui lui confère une compatibilité très élevée.

Pourquoi aimons-nous Microsoft Edge ? Voici nos raisons :

Même extension que Chrome . Vous pourrez utiliser n’importe quelle extension de Chrome sur ce navigateur.

. Vous pourrez utiliser n’importe quelle extension de Chrome sur ce navigateur. Très bonnes performances . On sent que Microsoft a optimisé ce navigateur pour son système d’exploitation. Par défaut, il met en veille les onglets et s’intègre au mode économie de batterie de Windows. L’autonomie d’un ordinateur portable est nettement prolongée lors de l’utilisation de ce navigateur.

. On sent que Microsoft a optimisé ce navigateur pour son système d’exploitation. Par défaut, il met en veille les onglets et s’intègre au mode économie de batterie de Windows. L’autonomie d’un ordinateur portable est nettement prolongée lors de l’utilisation de ce navigateur. Design très attrayant . Il s’intègre très bien avec l’apparence de tout le système d’exploitation.

. Il s’intègre très bien avec l’apparence de tout le système d’exploitation. Son lecteur PDF est excellent . Il dispose de toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour vous passer définitivement d’applications telles qu’Adobe Acrobat.

. Il dispose de toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour vous passer définitivement d’applications telles qu’Adobe Acrobat. Intégration du chat Bing. Si vous êtes fan de chatbots, vous serez ravi de savoir que Edge est le seul navigateur compatible avec Bing Chat basé sur GPT-4.

En revanche, il y a des choses qui ne nous plaisent pas autant. Ces derniers temps, Microsoft a ajouté une immense quantité de fonctionnalités qui transforment peu à peu Edge en une application trop complexe et surchargée. Il convient également de mentionner la question de la vie privée, qui n’est pas beaucoup mieux que sur Google Chrome.

Téléchargez Microsoft Edge

Mozilla Firefox

Mozilla Firefox est le roi détrôné. Il n’est plus un navigateur pertinent en termes de part de marché. Cependant, cela n’indique pas qu’il n’est pas un bon navigateur web.

Pourquoi aimons-nous Mozilla Firefox ? Voici nos raisons :

Open source . C’est un navigateur que les développeurs peuvent facilement auditer pour comprendre son fonctionnement interne.

. C’est un navigateur que les développeurs peuvent facilement auditer pour comprendre son fonctionnement interne. Propriété d’une fondation à but non lucratif . C’est une bonne chose, car cela indique que les développeurs ne sont pas motivés par les mêmes intérêts que les grandes entreprises en matière de collecte de données.

. C’est une bonne chose, car cela indique que les développeurs ne sont pas motivés par les mêmes intérêts que les grandes entreprises en matière de collecte de données. Interface très agréable . Depuis sa dernière refonte, Firefox est très attrayant. De plus, il est compatible avec les thèmes.

. Depuis sa dernière refonte, Firefox est très attrayant. De plus, il est compatible avec les thèmes. Moteur propre. Ce navigateur fonctionne grâce à Gecko, une technologie différente de Blink dans Chromium. Il est, avec Safari, l’un des rares navigateurs à s’éloigner de la technologie dominée par Google.

Firefox a également certaines choses négatives. Par exemple, ses performances ne sont pas toujours à la hauteur et son développement pour certaines fonctionnalités est lent. Il ne prend pas encore en charge l’installation d’applications Web et n’était pas compatible avec les gestes du trackpad il n’y a pas si longtemps.

Téléchargez Mozilla Firefox

Vivaldi

Vivaldi est une proposition novatrice. Il s’agit d’un navigateur basé sur Chromium, qui fonctionne donc avec les extensions de Chrome sans problème de compatibilité.

Pourquoi aimons-nous Vivaldi ? Voici nos raisons :

Personnalisable . Son interface offre de nombreuses options qui rendent ce navigateur unique pour chaque utilisateur.

. Son interface offre de nombreuses options qui rendent ce navigateur unique pour chaque utilisateur. Inclut des outils de productivité . Gérez votre courrier électronique, vos flux RSS ou votre calendrier directement depuis le navigateur.

. Gérez votre courrier électronique, vos flux RSS ou votre calendrier directement depuis le navigateur. Outils de confidentialité. C’est un navigateur qui vous aide également à protéger vos données lorsque vous naviguez.

Le moins bon chez Vivaldi, c’est qu’il n’a pas les meilleures performances du marché. De plus, certaines fonctionnalités avancées peuvent être déroutantes pour les utilisateurs moins expérimentés.

Téléchargez Vivaldi

Brave

Brave est une recommandation judicieuse pour ceux qui recherchent la plus grande confidentialité possible en ligne. Il est également basé sur Chromium, comme de nombreux autres navigateurs, mais ajoute de nombreuses protections contre les publicités intrusives et les traqueurs.

Pourquoi aimons-nous Brave ? Voici nos raisons :

Fonctionnalités de confidentialité avancées . De la désactivation des boutons sociaux sur les sites web à l’empêchement des traçages, en passant par la suppression des publicités non éthiques. Brave est un couteau suisse de la confidentialité.

. De la désactivation des boutons sociaux sur les sites web à l’empêchement des traçages, en passant par la suppression des publicités non éthiques. Brave est un couteau suisse de la confidentialité. Synchronisation entre appareils légèrement différente . Avec Brave, vous n’avez pas besoin de créer un compte pour synchroniser le contenu de votre navigateur sur d’autres appareils. Au lieu de cela, il nécessite de démarrer une chaîne qui relie différents ordinateurs et chiffre le contenu de bout en bout entre eux.

. Avec Brave, vous n’avez pas besoin de créer un compte pour synchroniser le contenu de votre navigateur sur d’autres appareils. Au lieu de cela, il nécessite de démarrer une chaîne qui relie différents ordinateurs et chiffre le contenu de bout en bout entre eux. Récompenses Brave . Le navigateur récompense les utilisateurs qui visionnent des publicités respectueuses de la vie privée avec des crypto-monnaies.

. Le navigateur récompense les utilisateurs qui visionnent des publicités respectueuses de la vie privée avec des crypto-monnaies. Moteur de recherche et services propres . Brave propose aux utilisateurs de rechercher sur le web grâce à son propre moteur de recherche, une alternative intéressante à Google. Il comprend également un service d’appels vidéo sécurisés avec chiffrement de bout en bout.

. Brave propose aux utilisateurs de rechercher sur le web grâce à son propre moteur de recherche, une alternative intéressante à Google. Il comprend également un service d’appels vidéo sécurisés avec chiffrement de bout en bout. Portefeuille de crypto-monnaies. Il inclut un portefeuille de crypto-monnaies intégré.

Bien que le blocage des publicités de Brave soit intéressant pour les utilisateurs, les créateurs de contenu en seront affectés. Même si vous activez la visualisation de publicités respectueuses de la vie privée, les médias qui n’utilisent pas le réseau propre de Brave ne gagneront rien. C’est une question que vous devez analyser avant de bloquer les publicités ou d’autoriser la visualisation de certaines annonces avec Brave.

Téléchargez Brave

Opera

Opera est un navigateur qui au fil du temps est devenu de niche. Qu’entendons-nous par là ? Tout comme Vivaldi, c’est un navigateur conçu pour les utilisateurs les plus techniques, qui cherchent à personnaliser au maximum leur expérience de navigation.

Pourquoi aimons-nous Opera ? Voici nos raisons :

Intégration d’applications web . Son interface intègre des plateformes comme WhatsApp, Telegram ou Messenger pour y accéder directement depuis le navigateur.

. Son interface intègre des plateformes comme WhatsApp, Telegram ou Messenger pour y accéder directement depuis le navigateur. Compatibilité similaire à Chrome . Opera fonctionne grâce à Chromium, donc ce que vous avez dans Chrome est également présent dans ce navigateur. L’utilisation d’extensions depuis le Chrome Web Store est autorisée et fonctionne avec tous les types de sites et de normes.

. Opera fonctionne grâce à Chromium, donc ce que vous avez dans Chrome est également présent dans ce navigateur. L’utilisation d’extensions depuis le Chrome Web Store est autorisée et fonctionne avec tous les types de sites et de normes. Mode turbo, VPN intégrée et bien d’autres fonctionnalités . Opera se distingue par l’ajout continuel de fonctionnalités qui aident à améliorer la confidentialité, à mieux organiser vos onglets et à naviguer avec un VPN.

. Opera se distingue par l’ajout continuel de fonctionnalités qui aident à améliorer la confidentialité, à mieux organiser vos onglets et à naviguer avec un VPN. IA intégrée . Ce navigateur inclut Aria, un chatbot basé sur l’intelligence artificielle. Il est capable de rechercher sur Internet et de générer du contenu.

. Ce navigateur inclut Aria, un chatbot basé sur l’intelligence artificielle. Il est capable de rechercher sur Internet et de générer du contenu. Interface très soignée. Le design d’Opera est vraiment beau, que ce soit sur mobile ou sur ordinateur.

Mais Opera a aussi quelques points moins bons. Il peut notamment être complexe pour les utilisateurs moins expérimentés. De plus, il est dépourvu de fonctionnalités de base telles qu’un mode de lecture ou un bouton pour partager sur les réseaux sociaux.

Téléchargez Opera

D’autres navigateurs prometteurs pour Windows 11

Les navigateurs mentionnés précédemment sont les meilleurs que vous pouvez télécharger sous Windows 11. Cependant, il existe d’autres propositions alternatives que vous devriez également prendre en compte. Ce sont des navigateurs avec une part de marché très faible, mais qui intègrent certaines fonctionnalités très intéressantes. Il se peut que l’un d’entre eux corresponde à vos besoins, c’est pourquoi nous vous expliquons un peu chacun d’entre eux.

Maxthon

Maxthon est un navigateur web rapide et polyvalent offrant une expérience de navigation solide et sécurisée. Avec une interface conviviale et intuitive, il se distingue par ses performances efficaces et sa capacité à s’adapter aux besoins de l’utilisateur.

Il offre une large gamme de fonctionnalités telles que le blocage des annonces, le gestionnaire de mots de passe, le mode de navigation privée et la synchronisation dans le cloud. De plus, il comprend une variété de modules complémentaires et d’extensions permettant de personnaliser l’expérience de navigation selon les préférences individuelles.

Téléchargez Maxthon

DuckDuckGo Browser

Le navigateur DuckDuckGo offre des protections intégrées uniques pour la vie privée. Il comprend également Duck Player, un lecteur YouTube sans publicités intrusives. Il bloque également les traqueurs de manière plus complète que Chrome et d’autres navigateurs, y compris les traqueurs cachés de Google et de Facebook. Il offre un chiffrement plus élevé pour plus de sites web et de liens visités. Il gère automatiquement les options les plus privées pour les fenêtres contextuelles de cookies.

Il dispose du bouton Fire pour effacer rapidement les données de navigation, mais offre également une option « Fireproof » pour rester connecté sur certains sites. De plus, il propose une protection de courrier électronique avec des adresses uniques @duck.com. Il est actuellement en version bêta.

Téléchargez DuckDuckGo Browser

Yandex Browser

Yandex Browser est un navigateur web développé par Yandex, une entreprise technologique russe. Avec ses racines en Russie, il est devenu l’un des navigateurs les plus populaires dans son pays d’origine. Le navigateur offre une interface intuitive et des fonctionnalités utiles telles que la recherche intégrée, la traduction automatique, le blocage des publicités et une protection de sécurité avancée. De plus, il est basé sur le moteur de rendu Blink, celui utilisé par Google Chrome, garantissant ainsi une expérience de navigation hautement compatible.

Téléchargez Yandex Browser

LibreWolf

LibreWolf est un navigateur web open source basé sur Mozilla Firefox. Conçu avec une attention particulière portée à la confidentialité et à la liberté de l’utilisateur, LibreWolf se concentre sur la protection des informations personnelles et le respect de la vie privée en ligne. En supprimant les fonctionnalités et les services potentiellement envahissants, tels que l’envoi de données à des tiers, LibreWolf offre une expérience de navigation plus sûre. De plus, il intègre des bloqueurs de publicités et de traqueurs, et permet aux utilisateurs de personnaliser encore davantage leurs paramètres de confidentialité.

Téléchargez LibreWolf

Tor Browser

Tor Browser est un navigateur web spécialisé dans la confidentialité et l’anonymat. Basé sur le projet Tor, son objectif principal est de protéger l’identité et l’activité en ligne des utilisateurs. Il utilise un réseau de routage en couches qui masque l’adresse IP et chiffre le trafic, offrant un haut degré d’anonymat. Il bloque également les scripts et les cookies de suivi, protégeant ainsi la vie privée de l’utilisateur. De plus, il permet d’accéder à des sites web de la « deep web » ou du « darknet ». Avec son accent sur la confidentialité et l’anonymat, il est devenu un outil essentiel pour ceux qui cherchent à rester en sécurité et protégés lors de leur navigation sur Internet.

Téléchargez Tor Browser

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :