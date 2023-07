Les 5 raccourcis indispensables sur ton iPhone.

Voici cinq raccourcis indispensables pour votre iPhone.

Les 5 meilleurs raccourcis pour iPhone

L’iPhone est livré avec une grande variété d’applications natives, dont Raccourcis. L’application Raccourcis est peut-être la plus utile de toutes, car elle vous permet d’effectuer toutes sortes de tâches en un seul clic. En d’autres termes, elle permet de déverrouiller notre iPhone et de nous faciliter la vie en effectuant des tâches à notre place.

Une fois que vous commencez à l’utiliser, vous ne pouvez plus vous en passer. Tant avec les raccourcis qu’avec les automatisations, vous pouvez réaliser des choses incroyables comme prolonger la durée de vie de la batterie de votre iPhone ou générer automatiquement une alarme quotidienne pour le lendemain. Mais ces deux exemples ne sont que la partie émergée de l’iceberg.

Les 5 raccourcis indispensables pour votre iPhone

Ensuite, nous allons partager avec vous cinq des meilleurs raccourcis pour votre iPhone afin que vous puissiez exploiter l’application au maximum. Certains d’entre eux sont, par exemple, la possibilité de copier la dernière photo de notre pellicule, de réduire la taille des photos ou de changer le format de vos textes.

Copy Last Photo

Copy Last Photo nous permet de copier la dernière photo de notre dossier « Récentes » de l’application Photos dans le presse-papiers. En appuyant simplement sur un bouton, le raccourci prendra votre dernière photo et la copiera dans le presse-papiers. Ensuite, vous pourrez la coller où vous le souhaitez. Une méthode pour envoyer votre dernière photo le plus rapidement possible.

Vous pouvez télécharger Copy Last Photo depuis ce lien.

Magic 48 MP

La caméra de l’iPhone ne cesse de s’améliorer. Un exemple clair en est la possibilité de capturer des images de 48 mégapixels avec l’appareil photo de notre iPhone. Le problème, c’est qu’elles prennent trop de place et d’espace de stockage. Et c’est là que ce raccourci intervient, car il permet de réduire la taille de ces images en les convertissant dans le format photographique propre à Apple, sans perte de qualité.

Vous pouvez télécharger Magic 48 MP depuis ce lien.

Caps Lock

Vous est-il déjà arrivé de commencer à taper quelque chose et de vous rendre compte que tout était en majuscules ? Caps Lock vient résoudre ce problème. Au lieu de tout retaper, vous pouvez exécuter ce raccourci, coller le texte et le convertir en différents formats de texte tels que :

Tout en majuscules. Tout en minuscules. Divers formats combinant des mots dans les deux formats.

Vous pouvez télécharger Caps Lock depuis ce lien.

Meme Maker

Êtes-vous fan des mèmes ? Avec ce raccourci, vous pourrez créer les vôtres de manière extrêmement simple et rapide. Lorsque vous l’exécutez, vous pouvez choisir parmi plusieurs options telles que « le petit ami distrait », « change my mind », « Drake » ou « la voiture qui dévie par une sortie ». Il vous suffit de choisir votre préféré et d’entrer le texte en question.

Vous pouvez télécharger Meme Maker depuis ce lien.

iCloud Keychain

Si vous pensez que le trousseau iCloud devrait être une application native de l’iPhone, vous avez de la chance. Fini de fouiller dans les paramètres pour trouver cette option. Avec ce raccourci, vous pouvez y accéder en un seul clic et rapidement. Il vous suffit de le toucher et de vous authentifier avec Face ID ou Touch ID pour accéder à tous vos mots de passe. Une alternative à demander à Siri, qui est l’une des nombreuses choses que vous pouvez faire avec l’assistant d’Apple.

Vous pouvez télécharger iCloud Keychain depuis ce lien.

Encore une chose…

Idéalement, lorsque vous utilisez les raccourcis de l’iPhone, vous devez les avoir le plus accessible possible. Cela indique qu’il est recommandé de les avoir sur l’écran d’accueil dans un widget pour les avoir sous la main, ou sur l’écran verrouillé lorsque Apple lancera la version finale d’iOS 17, où elle a amélioré l’écran de verrouillage de l’iPhone.

L’application Raccourcis est l’un des trésors les plus inexploités de l’iPhone, et ce ne sont là que quelques exemples pour le prouver. Comme nous l’avons dit, de grandes choses peuvent être faites et l’iPhone peut être déverrouillé. Et n’oubliez pas, un monde de possibilités est à portée de clic.

