Qualité haut de gamme à prix moyen : ce Xiaomi baisse son prix et est notre chouchou.

Pantalla ultra-fluide, performance ultra-puissante, excellente caméra principale et grande autonomie avec 67W sur ce Xiaomi avec 100 euros de réduction.

Ce téléphone portable de milieu de gamme que nous vous recommandons offre l’un des meilleurs rapports qualité-prix du marché.

Depuis que nous l’avons analysé, le POCO X4 GT est devenu l’un de nos téléphones portables les plus recommandés. Compte tenu de notre expérience, il est difficile de choisir un smartphone offrant une meilleure qualité pour le même prix, voire moins cher. Il dispose d’un écran ultra-fluide avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, d’une performance ultra-puissante combinée à une connectivité 5G, d’une bonne caméra principale et d’une autonomie d’une journée et demie avec une recharge rapide de 67W.

Tout cela, et bien plus encore, vous pouvez en profiter au quotidien pour seulement 329,99 euros si vous l’achetez dès maintenant sur la boutique officielle Xiaomi. Attention, il s’agit de la configuration de mémoire la plus avancée, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Son prix de vente recommandé est de 429,99 euros, mais vous pouvez l’obtenir avec une réduction de 100 euros en utilisant le coupon de 20 euros disponible pour les nouveaux utilisateurs.

C’est un excellent prix pour le POCO X4 GT, qui est beaucoup plus cher dans des stores comme Amazon et PcComponentes. Comme nous l’avons dit, ce smartphone est un excellent achat en raison de l’excellente expérience qu’il offre au quotidien. Nous vous expliquerons ensuite quels sont ses points forts.

POCO X4 GT

POCO X4 GT, notre favori est en réduction de 100 euros

Le principal atout de ce POCO X4 GT est le MediaTek Dimensity 8100, un processeur axé sur l’accessibilité haut de gamme qui offre une expérience excellente à tous égards. Le POCO X4 GT a la puissance nécessaire pour exécuter n’importe quelle application, y compris les jeux avec les meilleurs graphismes du moment. Par conséquent, il peut être une excellente option si vous recherchez un téléphone portable de jeu bon marché.

Ce processeur offre également une connectivité 5G, faisant du POCO X4 GT l’un des meilleurs téléphones portables Xiaomi avec la 5G. De plus, il bénéficie déjà de la mise à jour vers MIUI 14 basé sur Android 13, vous pourrez donc profiter de toutes les nouveautés du système d’exploitation. Vous disposez de 256 Go de mémoire, ce qui est suffisant pour stocker tous vos fichiers multimédias et installer vos applications préférées.

En tenant compte de notre expérience, l’écran est un autre point fort de ce smartphone, en particulier grâce à son taux de rafraîchissement de 144 Hz offrant des images ultra-fluides. Il s’agit d’un écran LCD de 6,6 pouces, d’une résolution Full HD+ et protégé par un verre Corning Gorilla Glass 5. Dans l’ensemble, il s’agit d’un écran de bonne qualité, avec en plus cette particularité des 144 Hz. Le lecteur d’empreintes digitales ne se trouve pas ici, mais sur le côté de ce téléphone portable.

En plus de jouer, de modifier des vidéos et de discuter, vous pourrez également utiliser le POCO X4 GT pour prendre de bonnes photos et vidéos. Son appareil photo de meilleure qualité est l’appareil photo arrière de 64 mégapixels, avec lequel vous pourrez prendre des photos aux couleurs vives et riches en détails. On apprécie également le bon travail de son ultra grand-angle de 8 mégapixels, tandis que l’appareil photo avant pour les selfies est un cran en dessous.

POCO X4 GT

Le POCO X4 GT est également l’un des téléphones portables Xiaomi avec la meilleure autonomie de batterie. Sa batterie a une capacité de 5080 mAh, ce qui lui permet de tenir jusqu’à une journée et demie en autonomie dans la plupart des situations. Peu importe si vous êtes un utilisateur intensif, vous n’aurez pas besoin de le charger avant la nuit. De plus, il est compatible avec la charge rapide de 67W, ce qui indique qu’il se recharge à 100% en moins d’une heure.

Nous constatons donc que ce POCO X4 GT est un téléphone très équilibré, avec une performance exceptionnelle grâce à un processeur haut de gamme très puissant. Profitez de la réduction disponible dans le store Xiaomi et procurez-vous-le pour seulement 329,99 euros dans sa version la plus avancée. N’oubliez pas d’utiliser le coupon de réduction de 20 euros pour les nouveaux utilisateurs, il vous suffit de vous inscrire avec un nouveau compte.

