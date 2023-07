Xiaomi a ces 2 gadgets bon marché dans le top d’Amazon

Et pour une durée limitée, les deux auront une bonne remise difficile à laisser passer.

Il n’est pas surprenant que les montres et les bracelets intelligents de Xiaomi se vendent autant.

Tout le monde sait que Xiaomi est un spécialiste des petits appareils bon marché depuis des années. Depuis son premier Mi Band, il domine le marché des gadgets intelligents économiques, et aujourd’hui je veux vous recommander l’achat de deux d’entre eux. Ils se sont classés parmi les 5 montres intelligentes (et bracelets intelligents) les plus vendus en ce moment sur Amazon.

Un des meilleurs bracelets intelligents des dernières années et une montre intelligente bon marché et très complète ont réussi à atteindre les 3ème et 4ème places dans la course pour être les gadgets les plus vendus dans ce segment de la technologie. Nous ne doutons pas que tous les deux sont des best-sellers et le resteront en 2023.

Procurez-vous deux des gadgets les plus recommandés et les plus vendus

Les deux gadgets sont de Xiaomi, ce qui assure une grande durabilité et une excellente rapport qualité-prix. Tout d’abord, nous avons la Xiaomi Smart Band 7, un bracelet complet avec de nombreuses fonctionnalités pour environ 45 euros. Et ensuite, la Redmi Watch 3 Active, une montre bon marché avec une grande autonomie de batterie et de nombreux modes sportifs.

Xiaomi Smart Band 7

La Xiaomi Smart Band 7 dispose d’un écran Amoled de 1,62″ en couleur avec une luminosité élevée. Nous pourrons voir toutes les notifications en détail. Elle intègre des capteurs de fréquence cardiaque, d’oxygène dans le sang, de pas et de suivi du sommeil. Sa batterie a une autonomie d’environ 14 jours avec une utilisation modérée. Elle n’a rien à envier au nouveau modèle Smart Band 8.

Xiaomi Redmi Watch 3 Active

Cette montre intelligente dispose d’un écran LCD de 1,83″ avec une grande résolution et un verre protégé. Pour moins de 40 euros, vous pouvez avoir une smartwatch très complète avec des capteurs de fréquence cardiaque, d’oxygène dans le sang, de suivi du sommeil, de pas et de suivi menstruel. Sa batterie durera jusqu’à 12 jours en utilisation normale. Et si vous aimez le sport, il y a 100 modes sportifs et d’entraînement intégrés.

Les deux gadgets sont adaptés à tous les publics. Que vous ayez besoin d’acheter quelque chose pour une personne âgée ou un jeune neveu pour son anniversaire, les deux conviendront parfaitement. Ils peuvent servir de montre, d’avertisseur en cas d’appels ou de messages lorsque le téléphone est en mode silencieux ou dans un environnement bruyant, d’alarme, de rappels, etc.

Personnellement, je préfère la Redmi Watch 3 Active car vous pouvez la porter dans toutes les situations, que ce soit pour prendre un café avec des amis, aller à la plage, faire du sport ou assister à un dîner de gala. Il suffit simplement de choisir le bracelet parfait pour chaque occasion. En revanche, un bracelet intelligent est plus souvent utilisé comme gadget pour le sport ou des situations plus occasionnelles et moins formelles.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques mentionnés dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez le canal des bons plans d’Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :