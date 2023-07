Cette montre intelligente a un GPS pour moins de 50 euros : c’est un succès de vente et nous vous la recommandons.

Cette montre intelligente connaît un succès fulgurant sur Amazon en raison de sa excellente rapport qualité-prix. Elle est belle, dispose de nombreuses fonctions et d’un GPS pour moins de 50 euros.

La montre intelligente que nous recommandons coûte moins de 50 euros et est l’une des plus vendues sur Amazon.

La montre intelligente est un dispositif très utile au quotidien. Avec elle, vous pouvez connaître l’heure actuelle, savoir combien de pas vous faites chaque jour, analyser votre fréquence cardiaque et également voir les notifications que vous recevez sur votre téléphone portable. Tout cela et plus encore est ce que vous pouvez faire avec l’Amazfit Bip U Pro, l’un des smartwatches les plus vendus sur Amazon. La relation qualité-prix de cette montre intelligente est excellente, c’est pourquoi elle connaît autant de succès.

La caractéristique la plus remarquable de cet Amazfit Bip U Pro est qu’il dispose d’un GPS pour moins de 50 euros, ce qui le distingue des autres montres intelligentes bon marché. Attention, son prix de vente recommandé est de 69,90 euros, mais le plus souvent, vous pouvez l’acheter pour environ 45 euros sur Amazon. Si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous économiserez les frais de livraison et recevrez la montre chez vous en seulement quelques jours.

Cet Amazfit Bip U Pro est également disponible chez Ebay, bien que son prix soit d’environ 55 euros là-bas. Il est encore plus cher chez PcComponentes, où il dépasse les 60 euros. Vous avez toujours la possibilité de l’acheter sur la boutique officielle d’Amazfit, mais là, il ne descend qu’à 59,90 euros. Vous voyez donc qu’Amazon est le meilleur store pour acheter cet Amazfit Bip U Pro, maintenant voyons pourquoi son achat est un véritable succès pour moins de 50 euros.

Amazfit Bip U Pro, la montre intelligente avec GPS pour moins de 50 euros

La première chose à savoir sur cet Amazfit Bip U Pro est qu’il s’agit d’un dispositif que vous pouvez porter confortablement toute la journée. Il est léger et n’a pas une grande épaisseur, il n’est donc pas gênant. La couleur qui est généralement la moins chère est le vert, bien que vous puissiez facilement changer le bracelet. D’autre part, vous devez savoir qu’il est résistant à l’eau, donc vous n’avez pas besoin de l’enlever lorsque vous prenez une douche ou que vous allez à la piscine.

Les images sont affichées sur un écran TFT de 1,43 pouces et une résolution de 320 x 302 pixels, une qualité suffisante compte tenu de son prix. L’écran est net et a une luminosité suffisante pour voir les images même en plein jour. Il a un revêtement anti-empreintes digitales, de sorte que la saleté ne colle pas facilement. En plus de cet écran tactile, vous pouvez également utiliser le bouton latéral droit pour contrôler son fonctionnement.

Dans cet Amazfit Bip U Pro, nous trouvons les fonctions de base d’une montre intelligente. Elle affiche l’heure à l’écran, en plus de disposer d’une alarme, d’un minuteur et d’un chronomètre. Cependant, vous en tirerez le meilleur parti en le connectant à votre téléphone portable. C’est ainsi que vous pourrez recevoir les notifications d’applications telles que WhatsApp, consulter les informations météorologiques et même communiquer directement avec Alexa pour lui demander d’activer une alarme ou d’éteindre l’ampoule intelligente du salon.

Cette montre intelligente Amazfit brille également sur le plan sportif, car elle est l’une des rares montres intelligentes à disposer d’un GPS à un prix aussi bas. Cela indique que la montre peut enregistrer les itinéraires que vous suivez lorsque vous marchez, courez ou faites du vélo. Elle dispose de plus de 60 modes sportifs, vous aurez donc de nombreuses options parmi lesquelles choisir pour surveiller votre activité.

Malgré son prix inférieur à 50 euros, l’Amazfit Bip U Pro peut également enregistrer votre fréquence cardiaque, analyser votre taux d’oxygène dans le sang, surveiller votre niveau de stress et vos habitudes de sommeil. En utilisant toutes ces fonctions au maximum, la batterie vous fournira environ une semaine d’autonomie. Si vous utilisez la montre intelligente de manière plus occasionnelle, elle pourra même tenir 9 jours sans passer par le chargeur.

Vous voyez donc que l’Amazfit Bip U Pro est une montre intelligente très complète pour son prix, vous n’avez besoin de rien si vous recherchez une expérience basique au quotidien. Pour seulement 44,90 euros, vous pouvez l’acheter normalement sur Amazon, ce qui représente une économie de 25 euros par rapport à son prix d’origine.

