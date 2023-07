macOS Sonoma : les 5 nouveautés à ne pas manquer si vous avez installé la version bêta publique

Découvrez les cinq grandes nouveautés qui arriveront avec macOS Sonoma cet automne.

Les cinq grandes nouveautés de macOS Sonoma

Apple a présenté ses nouveaux systèmes d’exploitation en juin dernier, parmi lesquels on trouve iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 et macOS Sonoma. Il est vrai que tant iOS que watchOS volent la vedette à macOS Sonoma, qui est également une grande version avec de nombreuses nouveautés intéressantes.

Le nouveau système d’exploitation pour Mac, qui est déjà en version bêta publique pour que tout le monde puisse l’essayer, comporte une série de nouveautés que vous ne pouvez pas manquer si vous avez installé la version bêta publique ou si vous voulez connaître les nouveautés les plus importantes lorsque vous l’installerez le mois prochain en septembre.

Les cinq grands changements de macOS Sonoma

Les modèles de Mac compatibles avec macOS Sonoma

Les changements comprennent les widgets n’importe où sur l’écran d’accueil du Mac, un écran de verrouillage rénové ou la possibilité de transformer n’importe quelle page web en une application qui agit comme telle, pouvant être placée dans le dock ou recevoir des notifications.

Les widgets sont les grands protagonistes de macOS Sonoma

Les widgets ont envahi les produits de l’écosystème Apple. Ils sont partout. Ils sont sur iOS. Sur iPadOS. Même sur watchOS et macOS Sonoma. Dans le nouveau système d’exploitation pour Mac, ils peuvent être placés n’importe où sur le bureau pour avoir des informations utiles d’un coup d’œil sans être distraits car ils agissent comme un caméléon.

Mais ce qui rend ces widgets spéciaux, ce n’est pas qu’ils peuvent être placés n’importe où sur le bureau, mais qu’ils peuvent être les widgets des applications que nous avons sur l’iPhone. Grâce à la continuité qu’Apple nous offre, si notre iPhone et notre Mac sont connectés au même réseau Wi-Fi, les widgets de l’iPhone apparaîtront dans le sélecteur du Mac.

Pour ajouter un nouveau widget, il faut se rendre dans le Centre de notifications et appuyer sur le bouton en bas. Tous les widgets que nous pouvons ajouter apparaîtront, ainsi que ceux de l’iPhone en bas. Avec les widgets de l’iPhone, nous pourrons, par exemple, contrôler la musique d’Apple Music qui est diffusée sur notre téléphone.

Un écran de verrouillage rénové

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une fonctionnalité ayant un objectif ou une utilité précis, les changements dans l’interface sont également importants, à mon avis. Dans le cas de macOS Sonoma, l’écran de verrouillage a été rénové pour ressembler davantage à celui de l’iPad.

Actuellement, notre fond d’écran de l’écran de verrouillage est le même que celui que nous avons sur le bureau et notre photo de profil d’utilisateur avec le champ pour entrer le mot de passe ne s’affichera plus au milieu, mais sera déplacée vers le bas pour ne pas gêner.

De plus, nous avons l’heure en haut de l’écran. Tous ces changements font que l’écran de verrouillage de macOS Sonoma ressemble beaucoup à celui d’iPadOS, qui sait, peut-être que dans la prochaine version du système d’exploitation pour les Mac, nous pourrons le personnaliser davantage et ajouter des widgets aussi.

N’importe quel site web est une application sur macOS Sonoma

Apple a ajouté la possibilité de recevoir des notifications des sites web que nous avons sur l’écran d’accueil de l’iPhone et de l’iPad. Ces notifications des sites web peuvent être contrôlées depuis les Réglages, comme une application. Et maintenant nous savons pourquoi cette fonctionnalité a été ajoutée.

macOS Sonoma transforme n’importe quel site web en une application. Il suffit d’appuyer sur le bouton en haut à droite dans Safari et de choisir l’option Ajouter au Dock, le site web se transformera en une application et pourra être placé parmi les autres.

Profils dans Safari

macOS Sonoma n’a pas seulement amélioré l’expérience de navigation sur Safari avec l’introduction des applications web. Tout comme sur iOS et iPadOS 17, il a également introduit les profils dans Safari pour que nous puissions créer des utilisateurs pour chaque tâche que nous devons effectuer avec le navigateur.

Chaque profil que nous créons dans Safari, peut avoir ses propres règles. Ses propres favoris. Son propre design grâce à la personnalisation de l’écran d’accueil ou son propre historique de recherche indépendant. Parce que nous n’avons pas besoin du même Safari dans toutes les situations.

De plus, il est également possible de bloquer la navigation privée ou de supprimer les trackers des liens sur les pages web. Safari continue de s’améliorer à pas de géant et macOS Sonoma le prouve avec l’ajout de toutes ces nouveautés.

macOS Sonoma a toutes les fonctionnalités d’iOS et d’iPadOS 17

La bonne chose à propos des systèmes d’exploitation d’Apple est que depuis un certain temps, ils présentent une certaine similitude entre eux, recevant toutes les mêmes fonctionnalités fondamentales comme les nouveautés dans Messages, l’amélioration de l’autocorrecteur ou même la possibilité de créer des profils.

Comme nous venons de le mentionner, dans macOS Sonoma, il en va de même et il a non seulement reçu les widgets que nous pouvons placer n’importe où sur l’écran d’accueil de notre Mac, mais nous pouvons également profiter de la nouvelle interface de l’application Messages, de ses transcriptions audio ou de l’autocorrecteur amélioré.

Sans aucun doute, macOS Sonoma est une grande mise à jour sans inclure trop de nouveautés ou de fonctionnalités. Il présente de petites choses qui rendent l’expérience avec le Mac bien meilleure grâce à la possibilité d’avoir des informations utiles d’un coup d’œil, une nouvelle interface pour l’écran de verrouillage ou la possibilité de convertir n’importe quel site web en une application.

Comme nous l’avons mentionné au début, macOS Sonoma peut déjà être testé par tous ceux qui le souhaitent grâce à la disponibilité de sa version bêta publique. Les modèles de Mac compatibles sont les suivants :

iMac de 2019 et ultérieurs.

Mac Pro de 2019 et ultérieurs.

iMac Pro de 2017.

Mac Studio de 2022 et ultérieurs.

MacBook Air de 2018 et ultérieurs.

Mac mini de 2018 et ultérieurs.

MacBook Pro de 2018 et ultérieurs.

Contrairement à iOS, macOS est généralement lancé un peu plus tard, vers la mi-octobre, au lieu de septembre, nous devrons donc attendre un peu plus longtemps pour pouvoir profiter de toutes les nouveautés de macOS Sonoma de manière officielle.

