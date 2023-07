Le dernier expérience de Google implique une autruche jouant du violoncelle

Apprends à jouer des instruments à cordes et explore ta créativité avec l’aide de Viola The Bird, la dernière intelligence artificielle de Google.

Fais la connaissance de Viola, l’autruche de Google qui veut t’apprendre à jouer du violoncelle.

Le Google Arts & Culture Lab est l’une des sections les plus intéressantes et amusantes de Google, avec des projets très originaux qui relient les utilisateurs à la culture. La nouvelle création de cette section s’appelle Viola the Bird et c’est une autruche qui t’apprend à jouer du violoncelle. En gros, c’est une nouvelle intelligence artificielle développée par Google qui veut t’introduire dans le monde des instruments à cordes et t’encourager à explorer ta créativité de la manière la plus originale possible.

Derrière cette expérience se trouvent David Li et une équipe d’experts violoncellistes et violonistes tels que Dave Larkin et Elizabeth Goble. Ensemble, ils ont travaillé pour créer un modèle d’apprentissage automatique qui comprend les compositions de violoncelle et qui reproduit les sons exacts de l’instrument en fonction de la façon dont tu contrôles Viola the Bird. Ton objectif est clair : jouer les notes correctement pour que la chanson sonne exactement comme l’originale.

Viola the Bird, l’autruche de Google qui joue du violoncelle

Viola the Bird est le nom du nouveau projet du laboratoire Google Arts & Culture et, comme les autres, il a pour objectif de t’encourager à explorer une relation plus amusante et innovante avec la culture. Le protagoniste est une autruche appelée Viola the Bird que tu devras manipuler toi-même pendant qu’elle joue du violoncelle. Tu peux le faire en mode « freestyle » ou en mode concert, avec des classiques comme « L’hymne à la joie » de Ludwig van Beethoven.

Que ce soit depuis ton téléphone portable, depuis ta tablette ou depuis ton ordinateur, tu devras déplacer le bec de Viola, car c’est là que se trouve l’archet. En mode « freestyle », tu es totalement libre de jouer comme tu le souhaites, mais en mode « concert », tu dois suivre les notes qui apparaissent sur les cordes du violoncelle. La taille de chaque élément te dira si les notes ont une durée plus longue ou plus courte, en plus de disposer de flèches qui t’indiquent dans quelle direction déplacer l’archet.

Si tu veux changer de chanson, il te suffit de cliquer sur « Joue une autre pièce ! ». De plus, tu peux regarder une démo pour voir comment faire correctement. D’autre part, si tu veux garder un souvenir pour l’avenir, tu peux enregistrer ton concert avec Viola the Bird en cliquant sur « Enregistre ta prestation ». Au début, il te sera difficile de suivre le rythme de la chanson, mais tu le maîtriseras très rapidement, nous te le disons en tenant compte de notre propre expérience.

Que tu sois un musicien expert ou simplement un apprenti, ce projet de Google te garantit un moment très divertissant avec le violoncelle. De plus, cela peut être un jeu très amusant pour que les plus jeunes de la maison commencent à interagir avec la musique et les instruments à cordes. En réalité, avec le mode « Freestyle », ils peuvent créer leurs propres chansons en toute liberté.

Joue avec Viola the Bird

Sur Arts & Culture, tu peux trouver des reportages spéciaux sur le violoncelle et le violon qui te fourniront beaucoup d’informations sur les deux instruments. Bien que ce ne soit pas l’un des projets les plus connus de Google, ce laboratoire d’art et de culture est l’un des plus intéressants. Si tu veux découvrir des projets similaires à Viola the Bird, nous te recommandons de découvrir 13 autres choses incroyables que tu peux faire avec Google Arts & Culture.

