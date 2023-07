La plus vendue : cette tablette Samsung se vend plus que les iPad bon marché

Samsung sait toujours comment faire de l’opposition à Apple et à ses tablettes tout-puissantes.

La tablette Samsung est sur le marché depuis un an et compte déjà des milliers de personnes satisfaites de son utilisation quotidienne.

Si vous cherchez une tablette efficace, qui fonctionne très bien et qui rend de nombreux utilisateurs heureux, je vous recommande vivement la Samsung Galaxy Tab A8 de 10,5 pouces. Elle est actuellement la plus vendue sur Amazon, et vous pouvez obtenir le modèle 64 Go pour seulement 180 euros, ou pour 199 euros chez MediaMarkt.

Nous disons toujours que le meilleur iPad est l’iPad, à tous les niveaux, mais lorsque les prix sont si bas, d’autres fabricants se mettent en avant avec d’autres modèles. Jusqu’à présent, l’iPad bon marché était la plus vendue dans la liste des tablettes les plus vendues, mais Samsung a réussi à la dépasser lors du Prime Day.

Obtenez la tablette la plus vendue du mois pour environ 180 euros

Aujourd’hui, il y a de nombreuses raisons d’acheter une tablette, surtout si vous êtes étudiant et que vous prenez des notes en cours ou participez à des congrès. Une tablette n’est pas seulement un moyen de regarder vos séries et films préférés au lit avant de vous endormir, c’est bien plus utile que cela. Samsung dispose d’un bon catalogue de tablettes et je vous recommande vivement l’une d’entre elles aujourd’hui.

Je vais vous donner plusieurs exemples d’utilisation pour que vous puissiez voir à quel point cet appareil est polyvalent : vous pouvez l’utiliser pour prendre des notes dans un nouveau document ouvert, l’utiliser pour faire des présentations en partageant son écran avec une télévision plus grande ou un projecteur (vous pouvez également le partager par câble), l’utiliser pour montrer votre portfolio ou vos photos de travail en tant que photographe professionnel à des clients, ou l’utiliser comme un téléprompteur et ainsi enregistrer vos vidéos de manière plus professionnelle en utilisant des textes plus travaillés et moins improvisés.

Cette tablette en particulier a un corps de seulement 6,9 mm d’épaisseur en plastique, ce qui la rend très légère (508 grammes). Elle est équipée d’un énorme écran IPS de 10,5 pouces avec une résolution Full HD de 1920 x 1200 pixels. Elle intègre également 4 haut-parleurs dans ses coins pour un son fantastique, même pour son prix si bas.

Ce modèle est livré avec un processeur octa-core, plus précisément l’Unisoc Tiger T618 qui fonctionne à 2 GHz. Il est accompagné de 4 Go de RAM et cette unité la plus vendue est celle avec 64 Go de stockage extensible avec des cartes microSD d’une capacité allant jusqu’à 1 To. Il n’a pas de déverrouillage par empreinte digitale ou faciale, vous devrez donc attribuer un PIN ou un mot de passe sécurisé.

Pour prendre quelques photos occasionnelles ou passer des appels vidéo, nous avons un appareil photo arrière de 8 MP et un appareil photo avant de 5 MP. Ils sont tous les deux parfaits pour ces tâches. De plus, elle dispose d’une puce GPS pour une utilisation en tant que navigateur dans la voiture, du WiFi 5 pour une connexion Internet plus stable à la maison, d’une prise jack 3,5 mm pour utiliser des écouteurs filaires et du Bluetooth 5.0 pour pouvoir l’utiliser avec des claviers ou souris sans fil si vous le souhaitez.

➡️ Voir l’offre Samsung Galaxy Tab A8 (4/64 Go)

Enfin, sa batterie de 7040 mAh est capable de nous offrir de nombreuses heures de travail, de divertissement et de divertissement. Elle prend en charge la charge rapide jusqu’à 15W et le chargeur fourni n’est pas aussi rapide, je vous recommande donc d’acheter un chargeur officiel pour un prix très abordable.

