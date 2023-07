Les meilleures applications pour lire des livres (et des bandes dessinées / mangas) sur votre Xiaomi Pad 5

Bien que le roi de la lecture numérique soit le lecteur électronique ou liseuse, commençant par le Kindle d’Amazon, les tablettes sont également une bonne option pour la lecture d’e-books. Et aussi pour les bandes dessinées et les mangas sans aucun doute. Il vous suffit d’installer l’application appropriée.

Un lecteur d’e-books est généralement recommandé car la technologie de l’encre numérique est la plus proche du papier d’un véritable livre. Mais les tablettes d’aujourd’hui comme le Xiaomi Pad 5 sont dotées de fonctions spéciales de lecture pour atténuer la luminosité de l’écran, et la qualité de leur écran permet de lire une bande dessinée ou un manga avec plaisir. Donc voici plusieurs applications pour que votre Xiaomi Pad soit le lecteur numérique le plus complet.

Google Play Livres

L’application qui vous donne accès à des millions d’ouvrages, Google Play Livres est l’application officielle de lecture du géant Google et vous permet non seulement de lire des livres, mais aussi des bandes dessinées, des romans graphiques et d’écouter des livres audio si vous le préférez. Tout comme celle d’Amazon, vous pouvez personnaliser la taille du texte, le type de police, les marges, l’alignement du texte, la luminosité et les couleurs de l’arrière-plan.

Elle vous permet également de sauvegarder des livres sur une carte SD si vous ne voulez pas remplir la mémoire interne de votre Xiaomi, de continuer à lire un livre ou une bande dessinée à partir du point où vous vous êtes arrêté et d’organiser votre bibliothèque avec des étagères virtuelles. En plus de la fonction appréciée de la lumière nocturne pour ajuster automatiquement la couleur de l’arrière-plan et la luminosité en utilisant la luminosité que vous avez réglée dans le système MIUI.

Le meilleur, c’est que cette application est également prête à lire des bandes dessinées et des mangas, avec des fonctionnalités telles que Bubble Zoom, qui met en évidence chaque bulle dans les cases en touchant une page des bandes dessinées que vous avez déjà stockées sur la tablette.

Challenger Comics Viewer

Simple, efficace et gratuit. Voilà les trois piliers sur lesquels repose le lecteur Challenger Comics Viewer, une application sans publicité dans laquelle vous pouvez lire des bandes dessinées, des mangas et des livres de tous types, qu’ils soient conventionnels, des livres d’art, etc. Il vous suffit de rechercher le répertoire où vous avez téléchargé les bandes dessinées/mangas et l’application les répertoriera. Vous choisissez celui que vous voulez et Comics Viewer chargera toutes les pages. Et pour les faire défiler automatiquement, il vous suffit de toucher chaque numéro de page en bas pour que le visionneuse passe à la suivante.

Challenger Comics Viewer dispose de divers filtres d’échelle, de modes d’affichage et vous pouvez activer la lecture de droite à gauche pour les mangas. Les formats de fichier d’image pris en charge sont JPG, PNG, GIF, WebP et BMP. Les formats de fichier pris en charge sont le livre PDF, CBZ/ZIP, CBR/RAR, TCC/TAR, CB7/7Z, DjVu et EPUB.

ReadEra

Le fait que l’application ReadEra soit la première à apparaître dans les résultats lors de la recherche de « lecteur de livres » sur Google Play Store donne une idée de sa popularité, de son succès et de son efficacité. Mieux notée sur Android, ReadEra transforme votre Xiaomi en un livre électronique avec accès à des livres gratuits dans des formats tels que PDF, EPUB, Microsoft Word (DOC, DOCX, RTF), Kindle (MOBI, AZW3), DJVU, FB2, TXT, ODT et CHM. Le lecteur de livres ReadEra est capable de lire tous les formats populaires de livres, journaux, articles et autres documents.

Avec une interface épurée et simple, ReadEra est gratuit, sans publicité ni achats intégrés, et offre des fonctionnalités telles que la lecture de plusieurs documents en même temps et la détection de fichiers en doublon. Même si vous supprimez un livre et le téléchargez à nouveau, vous pourrez reprendre la lecture à la dernière page où vous vous êtes arrêté.

eBoox

La deuxième application la plus téléchargée pour lire des livres électroniques sur Android. eBoox, tout comme ReadEra, est un lecteur d’e-books facile à utiliser, avec une interface visuelle très agréable, des réglages de lecture automatisés pour commencer à l’utiliser sans problème et même un mode nuit.

Parmi les formats pris en charge, on trouve fb2, epub, doc, docx, mobi, prc, txt, rtf, odt, html et les fichiers zip. Et vous n’aurez aucun problème à ouvrir des ePubs de grande taille, comme ceux de plus de 100 Mo.

Astonishing Comic Reader

Un autre lecteur fortement recommandé est Astonishing Comic Reader, doté d’une interface élégante et simple qui fonctionne très bien, d’une fonction de zoom et d’une bibliothèque virtuelle pour organiser vos bandes dessinées. Capable de lire les formats CBR et CBZ ainsi que de prendre en charge Chromecast, le meilleur de cette application est qu’elle est capable de générer des fonds d’écran impressionnants si vous utilisez l’application Muzei pour les fonds d’écran en direct sur des œuvres d’art célèbres.

Wattpad

Si vous ne vous considérez pas très à l’aise avec l’informatique et que vous recherchez une application simple et directe, Wattpad est l’un des meilleurs choix car son utilisation est très simple et tout dans cette application, depuis l’interface jusqu’au design, est conçu pour faciliter la recherche et la personnalisation.

Mais il ne s’agit pas seulement d’une application pour gérer des e-books, la principale attraction de Wattpad est qu’il s’agit d’un immense réseau social sur lequel les utilisateurs publient leurs propres histoires, des fanfictions loufoques aux romans financés par crowdfunding ou déjà publiés. Si vous cherchez à découvrir de nouvelles lectures, Wattpad est l’un des meilleurs endroits pour commencer.

Moon+ Reader

Avec 10 millions de téléchargements et une bonne cote, Moon+ Reader est l’une de ces applications que beaucoup d’entre nous avons installées sur notre téléphone depuis des années. Elle est gratuite, toujours mise à jour et prend en charge de nombreuses extensions de formats tels que EPUB, PDF, DJVU, AZW3, MOBI, FB2, PRC, CHM, CBZ, CBR, UMD, DOCX, ODT, RTF, TXT, HTML, MHT/MHTML, MD(MarkDown), WEBP, RAR, ZIP et OPD, vous permettant ainsi de lire des livres, des bandes dessinées, des mangas, des magazines, des revues, etc.